El municipio de León, Guanajuato, dirigido por Ale Gutiérrez fue reconocido internacionalmente por ACES América por impulsar el deporte como una política pública orientada a generar oportunidades, fortalecer la comunidad y contribuir a la salud física y mental de las familias.

El reconocimiento se entregó durante el Foro Internacional del Deporte y el arranque de la Semana Americana del Deporte 2026, encuentro que reúne en León a especialistas, deportistas y representantes de organismos internacionales.

La presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, señaló que el deporte y la cultura son factores de transformación para generar mejores condiciones para las siguientes generaciones.

Hemos entendido que el deporte no solamente es ganar una medalla, el deporte cambia vidas, hace comunidad, te da fe, te da esperanza, te da salud física y mental, es uno de los factores a los que debemos de apostar. Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León

Por su parte, la presidenta de ACES América, Adriana Sánchez, destacó que León ha utilizado los reconocimientos obtenidos para impulsar acciones y políticas públicas relacionadas con el deporte.

Es una ciudad que es ejemplo de lo que nosotros pretendemos cuando premiamos ciudades y es que utilicen esos títulos para adelantar su política pública. Y León lo ha hecho de una manera excepcional. Adriana Sánchez, presidenta de ACES América

ACES América reconoció a León por impulsar el deporte como política pública. (cortesía )

León suma inversión e infraestructura deportiva

El director general de COMUDE León, Isaac Piña, informó que durante la administración de Ale Gutiérrez se han destinado recursos a infraestructura deportiva y que, al sumar espacios públicos, áreas verdes, parques metropolitanos y acciones en colonias, la inversión supera los 2 mil 200 millones de pesos.

Entre los espacios deportivos se encuentra el Centro Acuático Ángel Camacho, además de pistas de atletismo y proyectos como el Auditorio León 450, contemplado para la práctica de diversas disciplinas.

En León se vive como una verdadera política pública, porque se ve reflejado con agenda y presupuesto. Isaac Piña, director general de COMUDE León

La Semana Americana del Deporte, que inició en León en 2023, alcanzó en su última edición a 8.5 millones de personas en el continente.

Asimismo, el Mes Internacional de la Activación Física y el Deporte 2026 activó a más de 2 millones de personas de 61 ciudades y ocho países.

ACES América reconoció a León por impulsar el deporte como política pública.

León fortalece red internacional de ciudades deportivas

En el marco del 450 aniversario de León, la red internacional impulsada desde la ciudad creció con la incorporación de seis ciudades de España y gobiernos locales de Portugal.

Con estas incorporaciones, la red reúne actualmente a 58 gobiernos locales de 12 países, de acuerdo con la información proporcionada por el municipio.

La presidenta de ACES América, Adriana Sánchez, también reconoció a Ale Gutiérrez por su impulso al deporte y destacó el papel de León en la creación y fortalecimiento de esta red internacional de ciudades vinculadas con la actividad física.

Con inversión en infraestructura, espacios públicos y alianzas internacionales, el municipio busca consolidar el deporte como herramienta de participación comunitaria y activación física, además de ampliar las oportunidades para que las familias puedan realizar actividades deportivas.