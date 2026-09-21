Lorena de la Garza, diputada del PRI, enfrenta nuevos señalamientos por presunta promoción política luego de que el nombre de un medio de comunicación fuera utilizado para justificar la publicidad colocada en un espectacular en calles del área metropolitana de Monterrey.

El propio medio de comunicación se deslindó de la publicidad y aseguró que no cuenta con campañas activas en medios físicos al corte del 18 de septiembre de 2026.

Medio de comunicación niega campaña con Lorena de la Garza

La aclaración ocurrió luego de que trascendiera que el nombre del portal habría sido utilizado para justificar la colocación de un espectacular relacionado con la legisladora priista.

El medio negó tener algún convenio o campaña vigente que respaldara la publicidad atribuida a Lorena de la Garza y estableció que no mantiene campañas activas en medios físicos en la fecha señalada.

De esta manera, el portal se deslindó públicamente del contenido del espectacular y de cualquier acuerdo que pudiera relacionarlo con la promoción.

Lorena de la Garza acumula señalamientos por presunta promoción política

Esta no sería la primera ocasión en que Lorena de la Garza es relacionada con señalamientos sobre promoción política anticipada.

La diputada del PRI también ha sido señalada por presuntos actos anticipados de campaña de cara al proceso electoral de 2027, en medio de cuestionamientos sobre la exposición de su imagen.

A estos señalamientos se suma la información sobre la presunta destinación de más de 2 millones de pesos para la producción de bolsas y periódicos con su imagen, materiales que habrían sido utilizados como parte de una estrategia para incrementar su visibilidad.