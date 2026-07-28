Grupo RICA Coca-Cola presentó su Informe de Sostenibilidad 2025, documento que reúne los principales resultados y compromisos de la empresa en materia ambiental, social y de gobernanza (ASG) bajo el lema “Refrescando un futuro sostenible, compromisos que transforman”.

Se trata del primer informe integral de la compañía elaborado conforme a los estándares internacionales del Global Reporting Initiative (GRI), el marco más utilizado a nivel mundial para reportar indicadores no financieros y medir el desempeño en sostenibilidad.

Al presentar el informe, Miguel Guizado Aguirre, director general de Grupo RICA Coca-Cola, destacó que la sostenibilidad representa un compromiso permanente para la empresa.

La sostenibilidad no es una tendencia; es una responsabilidad. Este informe representa nuestra convicción de que el crecimiento debe construirse con conciencia, privilegiando el cuidado de los recursos, el respeto por las personas y una visión de largo plazo. Miguel Guizado Aguirre, director general de Grupo RICA Coca-Cola.

Grupo RICA Coca-Cola fortalece su estrategia ambiental con reciclaje, ahorro de agua y energía solar

Con más de 80 años de historia y presencia en Hidalgo, Morelos y Puebla, la empresa reportó importantes avances en materia ambiental durante 2025.

De acuerdo con el informe, Grupo RICA Coca-Cola, en colaboración con PetStar y el programa Agente de Cambio, recuperó más de 100 millones de botellas y 70 toneladas de PET para su reciclaje.

Además, 99.9 por ciento de los residuos generados en sus operaciones fueron reciclados, mientras que cada nueva botella incorporó, en promedio, 30 por ciento de resina reciclada grado alimenticio, fortaleciendo su estrategia de economía circular.

En materia de gestión del agua, la compañía alcanzó un indicador de eficiencia de 1.37 litros de agua por cada litro de bebida producido, uno de los niveles más competitivos dentro de la industria embotelladora mexicana.

Asimismo, trató más de 64 mil 600 metros cúbicos de agua residual e impulsó proyectos de captación e infiltración para fortalecer la resiliencia hídrica de las comunidades donde mantiene operaciones.

En el rubro climático, la empresa inició formalmente su estrategia de descarbonización mediante la medición de su huella de carbono, lo que permitirá establecer metas de reducción de emisiones rumbo a 2030.

A la par, las plantas de Pachuca y Cuautla generaron más de 1.7 millones de kilowatts-hora (kWh) de energía solar, reforzando el uso de fuentes renovables en sus procesos productivos.

Grupo RICA Coca-Cola fortalece su compromiso social con más de 39 mil mujeres beneficiadas

En el ámbito social, la Fundación Misión de Doña Margarita benefició a más de 39 mil mujeres mediante programas enfocados en capacitación, emprendimiento y desarrollo de habilidades para fortalecer su autonomía económica.

El informe también señala que más de 8 mil 500 personas participaron en programas comunitarios, se impartieron más de 7 mil 700 horas de capacitación y las iniciativas sociales ampliaron su alcance a 27 estados del país.

Como parte de sus acciones ambientales, la empresa movilizó a más de 500 voluntarios en jornadas de restauración ecológica, que permitieron la plantación de 4 mil 300 árboles nativos.

En Hidalgo, Morelos y Puebla, donde concentra sus operaciones, Grupo RICA Coca-Cola fortaleció programas de reciclaje, voluntariado, cuidado del agua, reforestación y desarrollo comunitario.

Por su parte, Nancy Leo Porraz, directora de Sostenibilidad y de la Fundación Misión de Doña Margarita, señaló que la empresa reconoce que aún existen retos importantes en materia de sostenibilidad; sin embargo, aseguró que cada una de las acciones emprendidas contribuye a generar un impacto positivo de largo plazo para las comunidades y el medio ambiente.