Coca-Cola FEMSA fue reconocida como la empresa con mejor desempeño en sostenibilidad entre las emisoras evaluadas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), de acuerdo con los resultados de la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) elaborada por S&P Global.

El reconocimiento fue entregado durante el 15.º Foro de Emisoras, donde la compañía recibió el premio al Mejor Total Score CSA en México, que distingue a las empresas con la calificación general más alta en materia de sostenibilidad.

Coca-Cola FEMSA obtiene tres reconocimientos en sostenibilidad

Además del reconocimiento principal, Coca-Cola FEMSA obtuvo dos distinciones adicionales por su desempeño en áreas específicas.

La empresa recibió el Mejor Total Environmental Score CSA en México, por sus resultados en materia ambiental, así como el Mejor Total Governance & Economic Score CSA en México, que evalúa aspectos relacionados con la gobernanza corporativa y el desempeño económico.

La CSA de S&P Global analiza a las compañías mediante criterios ambientales, sociales, económicos y de gobierno corporativo para medir la integración de la sostenibilidad en sus estrategias y operaciones.

Coca-Cola FEMSA es reconocida como la empresa más sostenible de la BMV. (cortesía)

Acción climática, gestión del agua y economía circular, entre las prioridades de Coca-Cola FEMSA

Como parte de su estrategia de sostenibilidad, Coca-Cola FEMSA impulsa acciones enfocadas en la mitigación del cambio climático, la gestión responsable del agua, la economía circular y el bienestar de sus colaboradores, además del fortalecimiento de la transparencia y las prácticas de gobernanza.

El director general de la compañía, Ian Craig, señaló que este reconocimiento refleja la integración de la sostenibilidad en la estrategia de negocio y el trabajo realizado por los colaboradores para generar valor en los mercados donde opera la empresa.

Coca-Cola FEMSA, considerada el embotellador más grande del Sistema Coca-Cola por volumen de ventas, destacó que los resultados obtenidos en la evaluación de S&P Global respaldan el avance de su estrategia en materia ambiental, económica y de gobernanza.