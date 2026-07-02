México.- La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo representará una celebración futbolística para México. También será una oportunidad para que millones de aficionados participen en acciones que permanezcan mucho después del último partido. Como parte de esta visión, la Industria Mexicana de Coca-Cola impulsa iniciativas enfocadas en la recuperación de envases durante las actividades vinculadas al torneo.

El proyecto busca integrar a los aficionados en acciones simples y visibles de participación colectiva, como la correcta disposición de vasos y envases en estadios, Fan Festivals y otros espacios relacionados con la experiencia mundialista.

La iniciativa contempla la instalación de puntos de correcta separación y recuperación de envases, contenedores temáticos y materiales informativos que facilitarán la participación de los aficionados y mostrarán cómo los materiales recuperados pueden reincorporarse a nuevos ciclos productivos.

Recuperación de envases como parte del legado mundialista

La Industria Mexicana de Coca-Cola desarrolla una estrategia de legado basada en tres pilares: acceso y rehabilitación de agua, recuperación de envases e impacto en la comunidad. En ese marco, la recuperación de envases será uno de los componentes visibles durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, involucrando a aficionados nacionales e internacionales.

Estas acciones se desarrollan en colaboración con ECOCE y aprovechan la infraestructura de recuperación y reciclaje de envases existente en México, permitiendo que los materiales recuperados puedan reincorporarse a nuevos ciclos productivos.

Como parte del proyecto se instalarán stands, puntos de recuperación y contenedores temáticos (Bin Balls), además de infografías y materiales educativos que explicarán el recorrido de los envases y su reincorporación a nuevos procesos productivos.

Aficionados, pieza clave del legado

Uno de los objetivos principales del proyecto es facilitar la participación de los aficionados durante su experiencia mundialista. A través de la infraestructura instalada, los asistentes podrán sumarse de forma sencilla a la correcta recuperación de envases y contribuir a que estos materiales puedan reincorporarse a nuevos ciclos productivos.

Estas iniciativas comenzaron a implementarse durante el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola, y hoy ya forman parte de la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Durante las primeras semanas del torneo, las acciones de recuperación de envases ya han permitido recuperar más de 4.5 toneladas de materiales, demostrando cómo la participación de los aficionados puede traducirse en resultados concretos y contribuir a que estos materiales se reincorporen a nuevos ciclos productivos.

Este esfuerzo se suma a los resultados obtenidos durante el Tour del Trofeo, donde se recuperaron 86,500 envases, equivalentes a 457 kg de PET y 532 kg de lata. Además, en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se logró recuperar un envase por cada asistente, mostrando el potencial de este modelo para integrarse de forma natural a la experiencia del torneo.

La apuesta no es solamente instalar infraestructura para la recuperación de envases. También busca demostrar que, cuando la infraestructura adecuada se combina con la participación de miles de aficionados, es posible construir un legado que permanezca mucho después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Un torneo que busca trascender la cancha

México es anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA™ por tercera ocasión en su historia, ahora junto con Canadá y Estados Unidos, en la edición más grande del torneo hasta la fecha.

En este contexto, la Industria Mexicana de Coca-Cola busca que la experiencia no se limite a los partidos, sino que también contribuya a generar beneficios duraderos para las comunidades.

A través de iniciativas enfocadas en agua, recuperación de envases e impacto comunitario, la compañía busca que la emoción del fútbol también se traduzca en acciones concretas que permanezcan mucho después del último partido, demostrando que el legado de una Copa Mundial también se construye fuera de la cancha.