Los bancos deben identificar qué procesos necesitan mejorar y establecer objetivos medibles antes de incrementar sus inversiones en inteligencia artificial (IA), advirtió Grupo CSI, empresa especializada en soluciones digitales.

La advertencia ocurre en un contexto de expansión de estas herramientas en el sector financiero. Según datos de International Data Corporation (IDC), citados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gasto mundial en software, hardware y servicios de IA superaría los 400 mil millones de dólares en 2027, de los cuales 97 mil millones corresponderían al sector financiero.

Grupo CSI recomienda evaluar el impacto de la inteligencia artificial en los procesos bancarios

Una encuesta del Banco Mundial realizada durante 2025 a autoridades supervisoras identificó que los usos más frecuentes de inteligencia artificial en las instituciones financieras son los asistentes virtuales y chatbots de atención a clientes, mencionados por 64% de las autoridades entre sus tres principales aplicaciones; la detección de fraudes, con 56%, y el cumplimiento regulatorio y conocimiento del cliente, con 40%.

Sin embargo, la incorporación de estas herramientas no necesariamente se traduce en un mayor otorgamiento de financiamientos. La Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario, publicada por el Banco de México en mayo de 2026, encontró que la mayoría de los bancos consultados no identificó cambios significativos en las tasas de aprobación de créditos empresariales entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026.

Aunque los intermediarios financieros reconocieron beneficios de productividad asociados con la inteligencia artificial, el avance tecnológico no representó automáticamente una mayor apertura del crédito.

Al respecto, Arturo Jiménez, CTO de Grupo CSI, señaló que uno de los principales riesgos consiste en confundir la automatización con la solución de problemas estructurales. Por ello, consideró necesario identificar en qué parte de cada operación se generan los retrasos antes de adquirir nuevas herramientas.

Banca mexicana debe evaluar beneficios de la inteligencia artificial: Grupo CSI (Cortesía )

El directivo recomendó revisar los procesos de originación de crédito, desde la recepción de documentos y la validación de identidad hasta la evaluación de riesgos, las autorizaciones y la formalización del financiamiento.

También planteó establecer indicadores para medir los resultados de cada implementación, entre ellos la reducción del costo por solicitud, los tiempos de respuesta, la detección de operaciones fraudulentas y la calidad de la cartera.

Ley de Economía Digital plantea nuevos retos para la contratación financiera

La necesidad de modernizar los procesos bancarios también adquiere relevancia ante la entrada en vigor, el pasado 5 de noviembre de 2026, de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

El artículo 20 establece que las entidades, incluidas las sociedades que otorgan créditos al público de manera habitual, deberán facilitar el otorgamiento de créditos, financiamientos y préstamos mediante canales digitales. La disposición no obliga a utilizar inteligencia artificial, pero plantea nuevas exigencias para modernizar los mecanismos de contratación y atención.

Ante este escenario, Grupo CSI recomendó que las instituciones financieras definan qué decisiones pueden automatizarse y cuáles deben permanecer bajo supervisión humana. Asimismo, señaló que deben considerar la calidad de los datos, la protección de la información, la prevención de sesgos y la trazabilidad de las decisiones.

Arturo Jiménez agregó que la responsabilidad sobre el otorgamiento de créditos permanece en las instituciones financieras, por lo que las áreas de Negocio, Riesgos y Cumplimiento deben trabajar bajo criterios compartidos antes de automatizar decisiones que afectan a los bancos y sus clientes.

De esta manera, el desafío para la banca mexicana no consiste únicamente en incorporar más herramientas de inteligencia artificial, sino en demostrar que las inversiones contribuyen a mejorar la eficiencia operativa, las decisiones de riesgo y la experiencia de contratación financiera.