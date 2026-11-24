La legisladora Elizabeth Mateos llamó a fortalecer la unidad de Morena en Iztacalco y mantener la organización territorial y la cercanía con la ciudadanía, durante la presentación de su informe de actividades, al que asistieron más de 17 mil simpatizantes y vecinos.

En el encuentro, la legisladora destacó los avances de la Cuarta Transformación en la demarcación, resultado del trabajo conjunto de la militancia y los liderazgos territoriales de Morena, y señaló que la consolidación del movimiento requiere construir acuerdos y privilegiar el bienestar colectivo por encima de intereses particulares.

La diputada Elizabeth Mateos sostuvo que los retos políticos y sociales requieren un esfuerzo coordinado entre representantes populares, militantes y ciudadanía para mantener la cohesión interna y fortalecer la participación de la población.

Elizabeth Mateos rinde informe de actividades en Iztacalco (cortesía)

Elizabeth Mateos destaca organización territorial de Morena

Al informe de actividades de la diputada Elizabeth Mateos acudieron el presidente de Morena Ciudad de México, Paulo Emilio García; la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso capitalino, Xóchitl Bravo Espinosa; y la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes.

También estuvieron presentes diputadas y diputados locales, así como personalidades de los sectores político, artístico y empresarial, quienes respaldaron los esfuerzos de organización y fortalecimiento del movimiento en la demarcación.

Durante su mensaje, la diputada Elizabeth Mateos destacó los resultados de las reuniones y encuentros sostenidos con vecinos de distintas colonias de Iztacalco, espacios que, dijo, han permitido escuchar directamente las necesidades de la población y fortalecer la participación ciudadana.

En ese contexto, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, particularmente en la defensa de la soberanía nacional y de los principios que dieron origen al movimiento de transformación.

Elizabeth Mateos rinde informe de actividades en Iztacalco

Llaman a mantener la unidad de Morena en Iztacalco

La legisladora, Elizabeth Mateos señaló que la organización comunitaria y el trabajo territorial seguirán siendo herramientas fundamentales para consolidar los avances alcanzados y responder a las demandas de la ciudadanía.

Asimismo, convocó a la militancia a fortalecer la cohesión interna, mantener la cercanía con la población y continuar construyendo consensos que contribuyan al desarrollo de la demarcación y de la Ciudad de México.

La jornada concluyó con un llamado a mantener el trabajo de base y la participación ciudadana como pilares para fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación y enfrentar los desafíos futuros de la alcaldía.