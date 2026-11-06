Claudia Sheinbaum, presidenta de México, habló sobre el recorte de la tasa de interés al Banco de México (Banxico), asegurando que debe esperarse el impacto que podría haber.

Además de recordar que Banxico es autónomo, subrayó que sus decisiones no son arbitrarias, sino que van de la mano de análisis de expertos.

Claudia Sheinbaum reacciona al recorte en la tasa de interés de Banxico

En la mañanera del pueblo del 6 de noviembre de 2026, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la decisión de Banxico de bajar la tasa de interés .25%, pues la decisión causó sorpresa en los analistas.

Ante ello, la mandataria recordó que Banxico es autónomo, de modo que la decisión que haya tomado no le fue informada ni consultada previamente.

Asimismo, llamó a esperar para saber “cuál es el impacto de esta decisión”, asegurando que la Secretaría de Haciendo y Crédito Público (SHCP) anteló que no había problema al respecto de esto.

“Vamos a ver cuál es el impacto de esta decisión que toma el Banco de México, pero creo lo que nos dice la Secretaría de Hacienda es que no va a representar problemas”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum también decidió explicar que la decisión de Banxico pudo haber sido orillada a incentivar la inversión económica y que el dinero no se quede solamente en el banco.

Por otra parte, la presidenta de México subrayó que por más que la baja en el interés haya causado sorpresa, no es una decisión que Banxico haya tomado arbitrariamente, debido a los expertos que la conforman y que seguro consultaron para tomar la decisión.