Omar Mejía, subgobernador del Banco de México (Banxico), aseguró que el alza del dólar hasta 18 pesos mexicanos no representa un signo de alarma, sin embargo, mantienen vigilancia por inflación.

En entrevista con los medios, Omar Mejía señaló que el movimiento reciente del tipo de cambio ha sido absorbido de manera ordenada por el mercado y explicó que las fluctuaciones de la moneda son normales.

“Es normal que existan variaciones en el tipo de cambio y también es algo saludable en un mercado financiero como es el mercado financiero mexicano, que además es un mercado financiero profundo”. Omar Mejía, subgobernador de Banxico

Dólar en 18 pesos no alarma a Banxico, pero mantiene vigilancia por inflación (Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro)

Tipo de cambio de 18 pesos por dólar no enciende alertas en Banxico, pero vigilan inflación

Que el dólar se encuentre en 18 pesos no representa una señal de alarma para el Banxico, aunque el organismo mantiene bajo vigilancia los posibles efectos que la depreciación del peso pueda tener sobre la inflación.

El subgobernador de Banxico dijo que el tipo de cambio absorbe “choques externos”, por lo que el comportamiento reciente del peso frente al dólar no implica, por sí mismo, una situación de alarma.

“El tipo de cambio en una economía que es flexible funciona como un absorbedor de los choques y es una variable de ajuste”. Omar Mejía, subgobernador de Banxico

Sin embargo, Banxico mantiene vigilancia al tipo de cambio, debido a que, un aumento en los costos de productos importados puede representar un riesgo para el comportamiento de la inflación.

Omar Mejía sostuvo que, pese a la volatilidad del tipo de cambio, los mercados mantienen su confianza en México y en el peso, citando el pronóstico de crecimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI).