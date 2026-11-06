El Banco de México (Banxico) informó el 5 de noviembre de 2026 que la Junta de Gobierno tomó la decisión de bajar la tasa de interés a 6.25%, es decir, .25% menos.

Al respecto, Banxico explicó que la decisión fue tomada tras el proceso de desaceleración de la inflación y el estancamiento de la economía.

Banxico recorta la tasa de interés a 6.25% a partir de hoy 6 de noviembre de 2026

En un comunicado, Banxico informó que la Junta de Gobierno decidió disminuir 25 puntos la Tasa de Interés Interbancaria, misma que quedaría en 6.25% a partir de hoy 6 de noviembre.

La decisión de Banxico giró en reversa a los pronósticos que expertos tenían al respecto. Sin embargo, el órgano explicó a qué se debió la decisión de bajar la tasa de interés.

Banxico anuncia disminución en la tasa de interés. (@Banxico)

Entre los puntos analizados por Banxico estuvo la desaceleración en la inflación, situación que considera tiene las condiciones para reducir la tasa pese a un pequeño aumento que hubo en la inflación general de 3.42 a 3.62% entre septiembre y octubre.

Por otra parte, también se explicó que podría haber un estancamiento en la economía en México debido a que existen condiciones de holgura, por lo que puede disminuir la tasa de interés sin que exista presión en la inflación de forma significativa.

El objetivo de Banxico es que la inflación logre colocarse en 3% a al menos el cuarto trimestre de 2027, además de que se incentiva el consumo porque el aumento de precios es moderado, sumado a que llama a la inversión y a que haya más actividad económica.