Prisión preventiva para dos implicados en fraude del examen de la UNAM

Un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los dos implicados en fraude del examen de admisión de la UNAM, mientras se define su situación jurídica.

Edgar “N” y David “N” están acusados de orquestar un fraude en los exámenes de admisión en línea de la UNAM, ambos permanecerán en custodia hasta la próxima audiencia programada para el próximo viernes.

Los implicados presuntamente utilizaban las instalaciones de la academia “Más Preparación” para realizar las evaluaciones en lugar de los aspirantes a cambio de un pago.

Dictan prisión preventiva a dos implicados en fraude del examen de la UNAM

Edgar “N” y David “N” se encuentran bajo prisión preventiva justificada tras determinarse su presunta participación en un esquema de fraude en los exámenes de admisión en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Dos detenidos por fraude en examen de admisión de la UNAM (Fiscalía CDMX)

Los imputados presuntamente cobraban a los aspirantes para realizar en su lugar los exámenes de ingreso en línea para la licenciatura de la UNAM, simulando que eran los propios estudiantes quienes completaban las evaluaciones.

Entre mayo y junio de 2026, Edgar “N” y David “N” habrían utilizado las instalaciones y equipos de cómputo de la academia “Más Preparación” para contestar los exámenes.

Las investigaciones apuntan a que también contaron con la colaboración de algunos instructores de la propia academia para ejecutar la simulación.

La investigación inició a raíz de denuncias sobre estas prácticas. Posteriormente, la UNAM entregó información sobre nueve aspirantes cuyos exámenes mostraron irregularidades notorias, específicamente coincidencias en sus datos de conexión.

Tras analizar los archivos digitales, conexiones y realizar entrevistas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) logró vincular los exámenes fraudulentos con las sedes de la academia “Más Preparación” e identificar a los hoy detenidos.

El 25 de agosto de 2026, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron las órdenes de aprehensión vigentes contra ambos operadores.

De forma simultánea a las detenciones, se realizaron cuatro cateos en inmuebles relacionados con los acusados, en los cuales se confiscaron múltiples dispositivos de almacenamiento. Estos materiales están bajo análisis pericial para evaluar el alcance real del fraude.

¿Cuándo se definirá la situación jurídica de los dos implicados en fraude del examen de la UNAM?

Durante la audiencia inicial (que duró cerca de dos horas en los juzgados de Doctor Lavista), un Juez de Control les impuso prisión preventiva justificada.

De acuerdo con su abogado defensor, Sergio Bravo, el juez consideró la falta de arraigo de los imputados como un elemento clave para dictar esta medida.

La defensa legal solicitó la duplicidad del término constitucional con el fin de reunir pruebas y preparar argumentos que favorezcan a los acusados antes de que el juzgador resuelva su situación.

El juzgador determinó que la audiencia se reanudará el viernes 28 de agosto de 2026 a las 15:00 horas, momento en el que se definirá formalmente si son vinculados a proceso por el delito de fraude en agravio de la UNAM.

El abogado defensor, Sergio Bravo, adelantó que será hasta la reanudación de la audiencia del viernes cuando presenten formalmente su postura y sus pruebas.