La presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, anunció que el Ayuntamiento adelantará el pago del aguinaldo a sus trabajadores, con el depósito del 50 por ciento de esta prestación el próximo 13 de noviembre.

La alcaldesa señaló que esta medida es posible debido a las finanzas sanas del municipio y a la disciplina en el manejo de los recursos públicos, por lo que no será necesario recurrir al crédito preautorizado para cumplir con esta obligación laboral.

Durante una sesión ordinaria de Cabildo, la alcaldesa afirmó que la administración cuenta con la disponibilidad financiera para realizar el pago anticipado.

Estamos listos como Municipio para poder realizar el pago, ya que se cuidó mucho la salud financiera de las cuentas que tenemos. Betzabé Martínez, presidenta municipal de Gómez Palcio

Gómez Palacio adelantará el pago del aguinaldo (cortesía)

Gómez Palacio adelanta el aguinaldo a trabajadores municipales

El síndico Juan Francisco González Díaz explicó que el ahorro y el manejo de las finanzas públicas permitieron evitar el uso del crédito contemplado en la Ley de Ingresos para cubrir esta prestación.

De esta manera, el Ayuntamiento realizará el depósito de la mitad del aguinaldo antes del plazo establecido por la ley.

Como parte de las medidas para apoyar la economía de las familias, la alcaldesa anunció un descuento del 50 por ciento en multas municipales de tránsito.

El beneficio estará vigente del 13 de noviembre al 31 de diciembre y complementará la campaña de regularización fiscal Sales ganando, dirigida a personas con rezagos en sus contribuciones.

El descuento aplicará a los adeudos por multas de tránsito, con excepción de las infracciones relacionadas con:

Conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas.

Provocar accidentes con personas lesionadas o fallecidas.

Participar en arrancones o competencias no autorizadas.

Realizar maniobras temerarias.

Ocupar espacios destinados a personas con discapacidad.

La presidenta municipal Betzabé Martínez explicó que estas facilidades buscan ofrecer alternativas para que las familias regularicen su situación y, al mismo tiempo, fortalecer la recaudación municipal.

Gómez Palacio adelantará el pago del aguinaldo (cortesía)

Feria del Bienestar ofrecerá productos a precios subsidiados

Otra de las medidas anunciadas son los apoyos a la economía familiar mediante la Feria del Bienestar, que se realizará los días 21 y 22 de noviembre en las instalaciones de la Expo Feria Gómez Palacio.

Durante esta actividad se ofrecerán materiales de construcción y productos para el mejoramiento de vivienda a precios subsidiados, además de artículos de la canasta básica.

La presidenta municipal indicó que próximamente se darán a conocer los productos disponibles y sus respectivos precios.

También invitó a las familias a aprovechar estas oportunidades, administrar responsablemente sus recursos y evitar compras impulsivas o posibles fraudes durante el Buen Fin.

Cabildo aprueba acuerdos en materia de desarrollo urbano

Durante la misma sesión, el Cabildo aprobó por mayoría un decreto relacionado con reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en materia de reforma al Poder Judicial.

Además, se aprobaron dictámenes de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Por mayoría se autorizó la lotificación de un predio para construir el fraccionamiento Las Cristinas.

Gómez Palacio adelantará el pago del aguinaldo (cortesía)

Por unanimidad se aprobaron subdivisiones de predios en el ejido Transporte, ejido El Vergel y ejido Las Huertas, así como el cambio de uso de suelo de terrenos en el ejido Nuevo Gómez para la futura construcción de vivienda vertical.

Con estas medidas, el Gobierno Municipal anunció acciones relacionadas con el cumplimiento de sus compromisos laborales, la regularización de adeudos y el acceso a productos subsidiados para las familias de Gómez Palacio.