El municipio de Gómez Palacio registró una disminución en la percepción de inseguridad, que pasó de 64.3 a 35.5 por ciento, de acuerdo con el Reporte sobre Incidencia Delictiva enero-septiembre de 2026, presentado por el Consejo Cívico de las Instituciones A.C. (CCI Laguna).

Los resultados fueron expuestos durante la Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, en la que participaron autoridades municipales y representantes de la sociedad civil, los sectores empresarial y educativo, así como medios de comunicación.

El análisis reconoce avances en distintos indicadores de seguridad, en el contexto de las acciones de prevención, vigilancia y coordinación institucional de la administración encabezada por Betzabé Martínez Arango.

CCI Laguna reporta disminución de delitos y percepción de inseguridad en Gómez Palacio

Durante la sesión, Marco Zamarripa González, director del CCI Laguna y vicepresidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, presentó los principales indicadores del comportamiento delictivo en la región.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, la percepción de inseguridad en Gómez Palacio pasó de 64.3 por ciento en el tercer trimestre de 2025 a 35.5 por ciento en el periodo más reciente. La cifra se encuentra por debajo del promedio nacional, que se ubicó en 58.1 por ciento.

El reporte también identifica reducciones en delitos como homicidio doloso, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte, violencia familiar y lesiones dolosas, aunque no detalla en el comunicado los porcentajes de disminución para cada uno.

El análisis señala que Gómez Palacio mantiene niveles inferiores al comparativo nacional en la mayoría de los delitos denunciados. Sin embargo, también reconoce que algunos indicadores requieren atención y acciones permanentes.

Para el Gobierno Municipal, estos resultados servirán como referencia para dar continuidad a la estrategia de seguridad, con énfasis en la prevención, la proximidad social y la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

La administración de Betzabé Martínez señaló que mantendrá la colaboración con los organismos ciudadanos y las instituciones de seguridad para atender los factores que generan violencia y mejorar las condiciones de tranquilidad para las familias de Gómez Palacio.