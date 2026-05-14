El Gobierno de Tabasco llevará a cabo el sorteo “Reemplácate Choco 2026” para reconocer a los 360 mil tabasqueñas y tabasqueños que cumplieron en tiempo y forma con el pago del derecho vehicular y el canje de placas.

El director de Recaudación de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Andrés Baldemar Sandoval, informó que el sorteo se realizará el próximo 19 de mayo y entregará un total de mil 609 premios a los contribuyentes cumplidos.

Tabasco reconoce a 360 mil contribuyentes responsables

El sorteo se llevará a cabo en el auditorio de la Secretaría de Administración y Finanzas y tendrá como premio principal un automóvil Chevrolet Aveo con valor superior a los 393 mil pesos.

Además, se entregarán:

Ocho motocicletas Lithium de 190 cc

100 televisores Smart de 32 pulgadas

Mil 500 vales de gas LP de 200 pesos cada uno

Andrés Baldemar Sandoval explicó que este programa busca reconocer a quienes mantienen al corriente sus obligaciones vehiculares, luego de que durante años los estímulos se enfocaban principalmente en contribuyentes con adeudos.

Detalló que participan todas las personas que realizaron su canje de placas entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026, lo que permitió alcanzar una recaudación superior a los 641 millones de pesos al cierre de abril.

Asimismo, precisó que los mil 609 premios serán asignados mediante el sistema informático “Tómbola Virtual”, herramienta certificada y validada previamente por la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México.

Tabasco realizará sorteo “Reemplácate Choco 2026” para contribuyentes cumplidos. (Cortesía)

Consulta de resultados del sorteo “Reemplácate Choco 2026” en Tabasco

El director de Recaudación indicó que el premio mayor será entregado el próximo 27 de mayo a las 11:00 horas en el auditorio de la SAF.

También informó que los resultados oficiales del sorteo serán publicados el 22 de mayo en los portales oficiales del Gobierno de Tabasco y en medios de circulación local.

Además, las y los ganadores recibirán notificaciones a través de los datos de contacto proporcionados al momento de realizar el canje de placas.

Baldemar Sandoval señaló que quedan excluidos del sorteo servidores públicos de nivel subdirector en adelante, titulares de poderes, legisladores, integrantes del Poder Judicial, líderes religiosos, presidentes de colegios de profesionistas y propietarios de transporte público, entre otros perfiles establecidos en las reglas del programa.

Finalmente, reconoció la alta participación de las y los contribuyentes, al destacar que este año se registraron 360 mil propietarios de vehículos que realizaron oportunamente el pago vehicular y canje de placas, cifra superior a los 280 mil registrados el año pasado.