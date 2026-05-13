El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, aseguró que el programa Vivienda para el Bienestar ya comenzó a transformar la vida de miles de familias tabasqueñas, luego de la entrega de las primeras 64 viviendas del fraccionamiento Infonavit Semanes, en el municipio de Comalcalco.

Durante el evento, el mandatario estatal destacó que este proyecto forma parte de la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para ampliar el acceso a una vivienda digna en todo el país, especialmente a personas con menores ingresos y familias que durante años no pudieron acceder a un patrimonio propio.

Viviendas para el Bienestar en Tabasco busca beneficiar a más de 84 mil familias

La ceremonia contó con la presencia de la titular de Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, así como del director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Octavio Romero Oropeza.

Tabasco busca beneficiar a más de 84 mil familias con Viviendas para el Bienestar (cortesía)

De acuerdo con el gobierno estatal, la meta sexenal contempla más de 84 mil acciones de vivienda en Tabasco mediante coordinación entre autoridades estatales, federales, la Comisión Nacional de Vivienda y el Infonavit.

May Rodríguez explicó que el proyecto contempla la construcción de 20 mil viviendas rurales por parte del Estado, otras 20 mil a cargo de Conavi y más de 44 mil viviendas desarrolladas por el Infonavit.

Tabasco busca beneficiar a más de 84 mil familias con Viviendas para el Bienestar (cortesía)

Por su parte, Sedatu informó que Tabasco ya registra un avance importante respecto a las metas planteadas para el sexenio, además de que el proyecto detonará empleo y actividad económica en distintas regiones del estado.

Finalmente, Octavio Romero Oropeza destacó que el fraccionamiento Semanes fue posible gracias a la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y resaltó que el complejo busca ofrecer viviendas con mejores condiciones urbanas y espacios adecuados para las familias.

Tabasco busca beneficiar a más de 84 mil familias con Viviendas para el Bienestar (cortesía)

Con este arranque, el programa Viviendas para el Bienestar se perfila como uno de los proyectos de infraestructura social más relevantes para Tabasco en los próximos años, con impacto directo en desarrollo urbano, empleo y acceso a vivienda digna.