El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, encabezó el abanderamiento de la Delegación Tabasco que participará en la Olimpiada Nacional Conade 2026 y pidió a las y los deportistas representar al estado con orgullo, disciplina y compromiso. Este año, la entidad enviará a 376 atletas, la cifra más alta en su historia dentro de esta competencia nacional.

Durante el evento realizado en el Teatro del Estado Esperanza Iris, el mandatario estatal destacó que los jóvenes competirán en 23 disciplinas deportivas y llevarán consigo el esfuerzo de sus familias, entrenadores y comunidades.

Tabasco fortalece becas e infraestructura deportiva rumbo a Conade 2026

El mandatario estatal aseguró que el deporte es una prioridad para su administración, por lo que anunció un fortalecimiento en los apoyos destinados a deportistas de alto rendimiento. Actualmente, el estado otorga 500 becas deportivas de 10 mil pesos mensuales, esquema que continuará ampliándose para respaldar a las nuevas generaciones de atletas tabasqueños.

Tabasco envía a su delegación más grande a la Olimpiada Nacional Conade (cortesía)

El gobernador subrayó que además del respaldo económico, su administración trabaja en el rescate y mejoramiento de espacios deportivos, al considerar que el rendimiento de los atletas también depende de contar con instalaciones adecuadas para entrenar.

En representación de la delegación, la campeona de patinaje Elisa Ramírez del Puerto reconoció el respaldo que el gobierno estatal ha brindado al deporte, y señaló que el apoyo institucional fortalece el trabajo que diariamente realizan atletas, entrenadores y familias.

Tabasco envía a su delegación más grande a la Olimpiada Nacional Conade (cortesía)

La deportista destacó que el impulso a las becas y programas deportivos motiva a niñas, niños y jóvenes a mantener sus metas dentro de las distintas disciplinas.

Con la participación de la delegación más grande de su historia, Tabasco buscará consolidar resultados en la Olimpiada Nacional Conade 2026 y fortalecer el desarrollo del deporte competitivo en la entidad.