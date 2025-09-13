El gobierno del estado de San Luis Potosí aprobó la donación de terrenos al Programa Nacional de Viviendas para el Bienestar de la presidenta Claudia Sheinbaum; los detalles.

Enrique Galindo, alcalde de San Luis Potosí Capital, aprobó en sesión extraordinaria la donación de un terreno para entregar al programa nacional de vivienda de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la información, este predio municipal permitirá iniciar la construcción de casas para familias en situación de vulnerabilidad, tal como lo propone el programa nacional de vivienda.

Enrique Galindo de San Luis Potosí (Cortesía)

San Luis Potosí aprueba donar terrenos a programa nacional de vivienda de presidenta Claudia Sheinbaum

La Comisión de Hacienda informó que, en una primera etapa el terreno, facilitará la edificación de más de un centenar de viviendas a través del Infonavit, como parte del plan federal que contempla un millón de hogares en todo el país.

La Dirección General de Gestión Territorial sostuvo mesas técnicas con la dependencia federal para garantizar la factibilidad del proyecto de Claudia Sheinbaum y así atender el rezago habitacional en la ciudad.

Con este acuerdo, San Luis Capital se convierte en uno de los primeros municipios del país en realizar donaciones territoriales a este programa de alcance nacional, que busca mejorar la calidad de vida de miles de familias.

Gobierno de SLP anuncia premio municipal al mérito ecológico

En sesión extraordinaria, Enrique Galindo avaló la publicación de la convocatoria para el “Premio Municipal al Mérito Ecológico 2025”, así como la donación de predios a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

La CMIC comenzará a construir su sede y un parque público, además de que la empresa Edumerk establecerá una guardería gratuita.

El Cabildo de la Capital además aprobó la convocatoria para elegir al dirigente de la Unidad Especializada de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas en el estado de San Luis Potosí.