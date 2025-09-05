El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dio a conocer que la compañía japonesa Daikin invertirá 7 mil millones de pesos con el fin de construir una planta en la entidad.

El mandatario realizó el anuncio durante una gira de trabajo por Japón en la que inauguró una oficina de intereses en este país, haciendo de San Luis Potosí la primera entidad federativa en contar con una representación en este mercado que es de primera importancia para varias industrias del país.

Directivos de Daikin confirmaron la construcción de una tercera planta en San Luis Potosí, la cual generará 3 mil 500 empleos directos en una primera etapa y hasta 6 mil empleos directos en una segunda fase, a completarse en los próximos dos años.

Sobre la oficina, Ricardo Gallardo comentó que estarán ubicadas en una zona comercial estratégica para continuar gestionando exportaciones de productos potosinos e inversión nipona a la entidad potosina.

Los directivos de Daikin, por su parte, reconocieron el compromiso de Ricardo Gallardo para garantizar condiciones de crecimiento y competitividad y aprovecharon la oportunidad para agradecer los proyectos clave, como la Vía Alterna Sur y el moderno sistema de transporte MetroRed, que fortalecen la movilidad de las empresas instaladas en San Luis Potosí.

Fundada en 1924, Daikin es un conglomerado multinacional con sede en Osaka. En la actualidad, es el mayor productor de aires acondicionados de todo el mundo. También tienen presencia en la industria química y de equipamiento médico.