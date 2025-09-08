El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, dio a conocer que la presidenta de la República visitará de nuevo la entidad el próximo sábado 13 de septiembre como parte de su gira por su Primer Informe de Gobierno que la llevará por todos los estaos del país.

El mandatario señaló que el evento servirá para mostrar a la presidenta los resultados de las acciones emprendidas por su gobierno en San Luis Potosí y también para que conozca de primera mano lo que el gobierno estatal realiza en favor del desarrollo económico y social.

El Mandatario potosino destacó que la visita presidencial confirma la coordinación para acercar apoyos a las cuatro regiones, en obras estratégicas de infraestructura, seguridad, salud, educación y programas sociales, con resultados históricos promovidos por el Gobierno Estatal y con el respaldo del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

La presidenta, Claudia Sheinbaum visitará San Luis Potosí (corte)

El Gobernador del Estado comentó que San Luis Potosí recibe con los brazos abiertos a la Presidenta de la República y resaltó que es la cuarta visita al Estado en un año, lo que demuestra el apoyo a los resultados en todos los rubros por parte del Gobierno Estatal y que consolida a la Entidad como un referente nacional.

En su mensaje Gallardo Cardona también adelantó que esta semana realizará una intensa gira que incluirá las regiones Huasteca, Altiplano y Media, con actividades en Ciudad Valles donde inaugurará el nuevo sistema de transporte de Red Metro, que conectará a miles de familias de la región de forma gratuita y sustentable con unidades 100 por ciento eléctricas.