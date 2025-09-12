Ricardo Gallardo Cardona inauguró la primera línea de la Red Metro en Ciudad Valles, la cual será totalmente gratuita, tal y como lo prometió.

El gobernador de San Luis Potosí logró llevar transporte gratuito a todas las regiones, haciendo realidad el único modelo moderno de autobuses gratuitos, el cual recorrerá las principales avenidas de Ciudad Valles.

MetroRed es el transporte gratuito en San Luis Potosí (Cortesía)

MetroRed llega a todos los ciudadanos de la región

El gobernador aseguró que es una nueva era para la movilidad sin límites para los ciudadanos, pues tanto estudiantes como los y las trabajadoras, y amas de casa podrán acceder a él.

Además, señaló que las unidades cuentan con aire acondicionado, internet gratuito, cargadores para dispositivos móviles y cámaras de videovigilancia.

“Hoy la electromovilidad no llegó a Nuevo León, ni a la Ciudad de México, ni a Guadalajara; llegó a Ciudad Valles, San Luis Potosí, como un modelo de futuro que será ejemplo por ser la primera flota con servicio gratuito de todo el país y de toda Latinoamérica” Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí

Ricardo Gallardo también inauguró las instalaciones del Centro de Monitoreo de la Red Metro, el cual está equipado con pantallas que permitirán supervisar en tiempo real cada unidad y, además, contarán con un botón de pánico conectado al C4.