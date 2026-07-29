El Gobierno de México informó que logró una reducción estimada de 2.1 billones de pesos en el costo burocrático gracias a la estrategia de simplificación administrativa impulsada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en coordinación con diversas dependencias federales.

De acuerdo con la dependencia, la medida representa un beneficio directo para la población y el sector productivo, al disminuir los recursos destinados al cumplimiento de trámites y servicios, permitiendo que personas y empresas destinen ese dinero a la economía familiar, la inversión, la generación de empleos y otras actividades productivas.

Gobierno de México elimina casi la mitad de los trámites federales

Como parte de esta estrategia, el número de trámites de la Administración Pública Federal pasó de 3 mil 760 a mil 965, lo que representa una reducción del 48 por ciento.

Además, el promedio de documentos solicitados para realizar un trámite disminuyó de seis a dos requisitos, equivalente a una reducción del 66 por ciento, mientras que los tiempos de resolución bajaron de 45 a 22 días, es decir, un 51 por ciento menos.

Con estas acciones, el Gobierno busca evitar traslados, filas, gastos y tiempos de espera que impactan tanto a ciudadanos como a empresas.

Trámites del IMSS y pasaporte registran importantes ahorros

Entre los principales avances destaca el trámite de Alta Patronal e inscripción en el seguro de riesgos de trabajo o reanudación de actividades ante el IMSS, que pasó de 11 requisitos a solo cuatro y ahora cuenta con resolución inmediata.

La simplificación redujo el costo burocrático de este procedimiento de más de 3 mil 349 millones de pesos a 242 millones de pesos, lo que representa un ahorro promedio de 32 mil 889 pesos por persona.

Otro de los trámites beneficiados fue la expedición del pasaporte para personas mayores de edad en oficinas consulares, donde los requisitos pasaron de seis a únicamente tres: formato de solicitud, identificación oficial y comprobante de pago, además de que la resolución ahora es inmediata.

Con este cambio, el Gobierno estima un ahorro de 5 mil 513 pesos por persona, además de facilitar la movilidad internacional y mejorar la experiencia de los usuarios.

La ATDT señaló que, siempre que fue posible, los permisos fueron sustituidos por avisos para agilizar el cumplimiento de obligaciones sin afectar la certeza jurídica, como ocurrió con el Aviso de Alta del libro de registro de bancos de sangre y servicios de transfusión.

Finalmente, el Gobierno de México reiteró que la simplificación administrativa busca reducir barreras para emprender, fortalecer la competitividad de las empresas y permitir que la ciudadanía invierta menos tiempo y recursos en gestiones que ahora pueden resolverse con mayor rapidez.