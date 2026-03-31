Con el objetivo de facilitar la apertura, operación y regularización de los negocios turísticos en el país, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), anunciaron la Ventanilla de Trámites de Turismo, la cual está disponible en la página oficial https://www.ventanillaturismo.gob.mx/.

Esta nueva estrategia busca que, a través de una plataforma, las y los prestadores de servicios puedan realizar trámites de manera sencilla, segura y sin costo y, lo mejor de todo, sin la necesidad de acudir a oficinas.

Ventanilla de Turismo simplifica Registro Nacional de Turismo

Las autoridades explicaron que esta plataforma concentrará en un solo sitio los trámites relacionados con el sector turístico, lo que fortalece la modernización de la gestión pública. Para acceder, debes contar con Llave Mx, el cual es un mecanismo oficial de autenticación digital del Gobierno de México, para garantizar seguridad, verificar identidad y trazabilidad en la solicitud.

Asimismo, se detalló que la Ventanilla de Trámites de Turismo permite realizar los trámites necesarios para cumplir con la normatividad vigente y mantener actualizado su registro en el Registro Nacional de Turismo (RNT). Además, las y los usuarios podrán conocer en tiempo real el estatus de sus solicitudes y conocer los requisitos y pasos detalladamente para cada registro.

De igual manera, personas físicas y morales podrán usar la Ventanilla de Trámites de Turismo en los 32 estados de la República. Entre los trámites disponibles en la plataforma se encuentran:

Certificado de Inscripción al RNT, con vigencia de dos años

Aviso de Cierre de Operaciones

Trámites relacionados con el Registro Nacional de Turismo (RNT)

Finalmente, se dio a conocer que paulatinamente se irán incorporando trámites como la Clasificación Hotelera y el Distintivo Nacional de Calidad Turística, para consolidarse como una herramienta integral para el sector turístico. La Ventanilla de Trámites de Turismo estará disponible a partir del 30 de marzo de 2026.