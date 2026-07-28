Claudia Sheinbaum señaló que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) podría asesorar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ante los señalamientos de fraude en el examen de admisión.

“Apoyo siempre puede haber pero en todo en todo caso… la UNAM tiene que resolver dos temas dentro de su autonomía, cómo va a resolver el tema del propio examen… y eso lo pueden resolver ellos… y el otro tema es ver cómo se cometió este fraude… esa investigación más que la propia agencia (ATDT), aunque puede dar asesoría, tendrían que revisar ellos con quién hacen esa investigación o si requieren de la Fiscalía…”” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Sin embargo, la presidenta de México subrayó que corresponde a la propia UNAM investigar y resolver la problemática dentro de su autonomía.

Durante la mañanera del 28 de julio de 2026, Claudia Sheinbaum insistió en que la UNAM debe garantizar certeza a los aspirantes y esclarecer cómo se cometió el fraude detectado.

Claudia Sheinbaum señala 2 puntos a resolver por la UNAM

Claudia Sheinbaum enlistó un par de pendientes que tiene que resolver la UNAM por sí misma, aún si la apoya la ATDT con asesoría:

Qué pasará con el examen realizado Investigar dónde estuvo el fraude

La presidenta dijo que a la Universidad le corresponde decidir qué pasará con el examen de admisión, si lo toma por válido, lo repone, si revisa solo los puntajes altos o cualquier otra decisión.

En el caso del fraude, dijo que se deberá investigar si participó la empresa que lo aplicó a distancia, Territorium Life, o fueron acciones individuales de algunos aspirantes.

Sheinbaum se pronuncia por investigación de la FGR si hay fraude en el examen admisión de la UNAM

Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) se sume a investigar el caso y que se denuncie si hay un delito comprobado, pero insistió que la UNAM debe encabezar todas las acciones y decisiones.

Agregó que ojalá la UNAM pueda resolver pronto el tema del fraude en el examen de admisión porque los estudiantes esperan definir su futuro académico.

La mandataria dijo que la asesoría de la ATDT ofrecida a la UNAM como apoyo complementario también puede darse a otras universidades a fin de que tenga opciones quienes quieren estudiar una licenciatura.