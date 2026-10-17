Representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR) expusieron las acciones implementadas en materia de búsqueda de personas desaparecidas, identificación humana e investigación, además de reiterar la disposición de México para fortalecer la cooperación con agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Gobierno de México presentó ante la ONU los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas, durante un foro realizado en la sede del organismo internacional en Nueva York, Estados Unidos.

Durante el foro “Avances en materia de búsqueda de personas, identificación humana e investigación de desapariciones en México”, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Arturo Medina Padilla, señaló que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al presentar las 10 acciones de la estrategia, impulsada por la presidenta y coordinada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el funcionario informó que durante 2026 se ha localizado a más de 16 mil personas.

México presenta acciones para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas

Entre los avances expuestos se encuentra la conformación, con el acompañamiento de ONU-DH, de un grupo de especialistas nacionales e internacionales encargado de revisar científicamente las metodologías del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Arturo Medina también destacó las reformas legales de 2025 que establecen la obligación de iniciar una carpeta de investigación por cada reporte de desaparición y realizar la búsqueda inmediata, sin esperar un plazo determinado.

Asimismo, señaló que el Centro de Mando Nacional opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, y que avanza la instalación de puestos de mando estatales.

Las acciones presentadas incluyen el uso de la Plataforma Única de Identidad, la revisión de registros, la búsqueda en hospitales y centros penitenciarios, el fortalecimiento de los servicios forenses y la prevención del reclutamiento de jóvenes.

También se informó de la incorporación de 300 profesionistas a la Comisión Nacional de Búsqueda y de la adquisición de mayor equipamiento especializado.

Por parte de la Fiscalía General de la República participó la titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, Mariana Díaz Figueroa, quien expuso las acciones para fortalecer la investigación penal mediante el análisis de contexto y el uso de herramientas científicas y tecnológicas.

La titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, Mariana Díaz también destacó la actualización del Protocolo Homologado de Investigación, con la participación de familias y colectivos, así como la consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses, con el objetivo de mejorar la identificación humana y el acceso a la justicia.

Gobierno de México presenta avances ante la ONU (cortesia )

ONU destaca cooperación en identificación humana

Durante el encuentro, la subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora adjunta del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Catharina Boehme, señaló que la asistencia técnica del organismo ha contribuido, desde enero de 2023, a restituir la identidad de más de 24 mil personas fallecidas.

De acuerdo con lo expuesto, este trabajo se ha realizado mediante el cotejo de huellas dactilares de servicios forenses con registros del Instituto Nacional Electoral (INE). la subsecretaria general de las Naciones Unidas, Catharina Boehme también reiteró la disposición del UNFPA para ampliar la colaboración a todas las entidades del país, así como apoyar el análisis genético y el intercambio de información entre entidades.

Por su parte, James Turpin, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), reconoció la prioridad nacional otorgada al tema y las reformas adoptadas. También ratificó el acompañamiento técnico para mejorar los sistemas de información, fortalecer las investigaciones y promover la participación de las familias, señaló la importancia de traducir el marco normativo en resultados efectivos.

Al cierre del foro, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa Martínez, reafirmó la apertura de México al diálogo, al escrutinio internacional y a la cooperación técnica.

También reiteró el compromiso del Estado mexicano ante el Comité contra la Desaparición Forzada para buscar a las personas desaparecidas, investigar los casos y garantizar los derechos de las víctimas y sus familias, en cumplimiento de las obligaciones internacionales.

En el encuentro participaron representantes de países de distintas regiones del mundo, quienes reconocieron los esfuerzos presentados por México y señalaron que algunas de estas experiencias pueden servir de referencia para otras naciones que enfrentan el desafío de la desaparición de personas. Además, destacaron la importancia del diálogo y la cooperación internacional.