Durante la Conferencia del Pueblo, la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que las Ferias del Bienestar del Plan Michoacán por La Paz y la Justicia han brindado 74 mil 236 atenciones a través de programas y servicios.
Segob destaca resultados del Plan Michoacán
Durante su mensaje, la funcionaria detalló que se han efectuado 13 ferias en diferentes regiones de Michoacán:
- Zacapu
- Morelia
- Apatzingán
- Huetamo
- Lázaro Cárdenas
- Zitácuaro
- Uruapan
- Puruándiro
Asimismo, destacó que esta iniciativa permite que toda la población tenga acceso a diferentes servicios y trámites sin tantas complicaciones, como:
- Impresión, corrección de actas de nacimiento y de matrimonio
- Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes
- Servicios de salud
- Mastografías
- Asesorías jurídicas
- Actividades culturales y deportivas
Rosa Icela explicó que esta estrategia se realiza gracias al trabajo coordinado de 53 dependencias del gobierno de México, junto a autoridades estatales y municipales.
Además, señaló que en algunos municipios se lleva a cabo el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, mediante el cual la ciudadanía, de forma voluntaria y anónima, puede intercambiar armas de fuego por dinero en efectivo.
Por otra parte, los Tianguis del Bienestar han sido de ayuda a familias, pues se proporcionan artículos decomisados en aduanas como:
- Enseres domésticos
- Tela
- Ropa
- Artículos de primera necesidad
Finalmente, Rosa Icela Rodríguez aseguró que la respuesta de la ciudadanía ha sido indispensable para que estas acciones se lleven a cabo de manera efectiva, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de miles de habitantes en todo el país.