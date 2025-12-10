Durante la Conferencia del Pueblo, la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que las Ferias del Bienestar del Plan Michoacán por La Paz y la Justicia han brindado 74 mil 236 atenciones a través de programas y servicios.

Segob destaca resultados del Plan Michoacán

Durante su mensaje, la funcionaria detalló que se han efectuado 13 ferias en diferentes regiones de Michoacán:

Zacapu Morelia Apatzingán Huetamo Lázaro Cárdenas Zitácuaro Uruapan Puruándiro

Ferias del Bienestar en Michoacán superan las 74 mil atenciones (Cortesía)

Asimismo, destacó que esta iniciativa permite que toda la población tenga acceso a diferentes servicios y trámites sin tantas complicaciones, como:

Impresión, corrección de actas de nacimiento y de matrimonio

Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes

Servicios de salud

Mastografías

Asesorías jurídicas

Actividades culturales y deportivas

Rosa Icela explicó que esta estrategia se realiza gracias al trabajo coordinado de 53 dependencias del gobierno de México, junto a autoridades estatales y municipales.

Además, señaló que en algunos municipios se lleva a cabo el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, mediante el cual la ciudadanía, de forma voluntaria y anónima, puede intercambiar armas de fuego por dinero en efectivo.

Por otra parte, los Tianguis del Bienestar han sido de ayuda a familias, pues se proporcionan artículos decomisados en aduanas como:

Enseres domésticos

Tela

Ropa

Artículos de primera necesidad

Finalmente, Rosa Icela Rodríguez aseguró que la respuesta de la ciudadanía ha sido indispensable para que estas acciones se lleven a cabo de manera efectiva, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de miles de habitantes en todo el país.