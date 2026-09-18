Gino Segura sostuvo una reunión con Ariadna Montiel, presidenta del Comité Nacional de Morena, luego de ser designado como coordinador estatal en Quintana Roo.

En su mensaje, el morenista destacó que el encuentro sirvió para revisar las tareas y responsabilidades de la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

“Hoy me reuní con nuestra Presidenta del Comité Nacional de Morena, Ariadna Montiel. Platicamos sobre las tareas y responsabilidades de la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”. Gino Segura, coordinador de Morena en Quintana Roo.

Gino Segura afirmó que trabajará de manera cercana con Ariadna Montiel para fortalecer la organización interna y consolidar la unidad del movimiento en Quintana Roo.

Gino Segura se reúne con Ariadna Montiel tras su designación como coordinador en Quintana Roo (Captura de pantalla )

Gino Segura, coordinador de Morena en Quintana Roo

Eugenio “Gino” Segura fue designado por Morena como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, tras resultar victorioso en las encuestas.

En el proceso participaron:

Rafael Marín Mollinedo

Ana Patricia Peralta de la Peña

Marybel Villegas Canché

José Luis Pech Várguez

Alexa Murguía Trujillo

La designación de Gino Segura no estuvo libre de polémica, ya que simpatizantes de Rafael Marín Mollinedo gritaron “¡Fraude!” cuando Citlalli Hernández dio a conocer los resultados.

Citlalli Hernández (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

La oposición aún no perfila candidato en Quintana Roo

Hasta ahora, la oposición no ha dado a conocer un candidato por Quintana Roo rumbo a las elecciones de 2027, aunque se espera que los siguientes perfiles busquen la candidatura.

Por el PAN:

Mayuli Martínez Simón

David Ortiz Mena

Ernesto Sánchez Rodríguez

En Movimiento Ciudadano, Roberto Palazuelos. Por el PRI, Leslie Hendricks Rubio.