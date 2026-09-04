La senadora Geovanna Bañuelos reconoció la coordinación del Gobierno de México para atender el atentado ocurrido el pasado domingo frente a la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, donde 11 personas resultaron lesionadas y se registraron daños en viviendas e inmuebles de la zona.

Durante una reunión con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la legisladora abordó la situación de seguridad en Zacatecas y el seguimiento a las acciones emprendidas tras el ataque con un coche bomba.

Geovanna Bañuelos destaca estrategia de seguridad en Zacatecas

Bañuelos agradeció a García Harfuch la atención inmediata y disposición para dar seguimiento directo al atentado, además de las acciones implementadas para fortalecer la seguridad en la entidad.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado también reconoció la estrategia nacional de seguridad encabezada por el secretario y la coordinación entre las autoridades federales para atender los hechos.

La senadora también destacó la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Zacatecas, donde este viernes, acompañada por integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, informó sobre las acciones y avances relacionados con el atentado.

Geovanna Bañuelos señaló que la presencia de las autoridades federales refleja el compromiso para esclarecer los hechos, atender a las personas afectadas y fortalecer la seguridad de las familias zacatecanas.