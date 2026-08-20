Geovanna Bañuelos de la Torre, senadora del Partido del Trabajo (PT), llamó a privilegiar la unidad, el diálogo y la coordinación entre Morena, PT y PVEM ante las diferencias surgidas en Zacatecas por el proceso interno para definir las Coordinaciones en Defensa de la Transformación y la Soberanía.

La legisladora fijó su postura a través de redes sociales, donde destacó el encuentro que sostuvo junto con el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, con la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes.

Geovanna Bañuelos pide unidad entre Morena, PT y PVEM

Bañuelos destacó que las dirigencias nacionales de Morena y el PT mantienen un trabajo respetuoso y coordinado durante la recta final del proceso interno.

“¡El llamado es a la unidad!”, expresó la senadora, quien consideró que, más allá de las diferencias que puedan surgir entre quienes participan en la definición de perfiles, el objetivo debe ser preservar la alianza y fortalecer el proyecto de transformación.

La legisladora señaló que desde el inicio del proceso ha planteado la necesidad de construir una nueva etapa de acuerdos, por lo que llamó a evitar que las diferencias coyunturales afecten la coordinación entre las tres fuerzas políticas.

La unidad, clave para el proyecto de transformación en Zacatecas

Bañuelos sostuvo que la definición de perfiles puede generar competencia entre los participantes; sin embargo, consideró que la unidad de Morena, PT y PVEM debe mantenerse como una prioridad para consolidar el proyecto político en Zacatecas y a nivel nacional.

En este sentido, la senadora llamó a colocar el diálogo y los acuerdos por encima de las confrontaciones, con el propósito de mantener cohesionada la alianza de cara a los retos futuros.