David Monreal, gobernador de Zacatecas, puso en duda el atentado denunciado por la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre y cuestionó los posibles motivos detrás del incidente ocurrido el viernes 7 de agosto.

Ante medios locales, el gobernador David Monreal insinuó que, incluso, el presunto ataque en carretera contra el equipo de trabajo de la senadora Geovanna Bañuelos pudo tratarse de un “autoatentado”.

Así quedó la camioneta donde viajaba el equipo de Geovanna Bañuelos. (@geovannabanuelosoficial)

David Monreal insinúa que accidente de Geovanna Bañuelos fue un “autoatentado”

Geovanna Bañuelos, senadora del Partido del Trabajo (PT) por el estado de Zacatecas, denunció que el pasado viernes su equipo sufrió un atentado mientras viajaba por carretera a bordo de una camioneta.

Pese a que ninguna de las personas a bordo presentó lesiones mayores, la camioneta fue declarada como pérdida total. Geovanna Bañuelos solicitó que el atentado fuera investigado a profundidad.

El gobernador David Monreal cuestionó la veracidad del incidente y dijo que, si verdaderamente se trató de un atentado, entonces tendrían que plantearse el porqué se dio o “en qué andan metidos”.

Pese a que la Fiscalía de Zacatecas informó que la volcadura de la camioneta en la que viajaba el equipo de Geovanna Bañuelos fue un accidente imprudencial, la senadora exige que sea investigado por la FGR.

El presunto atentado ocurrió la mañana del viernes sobre la carretera federal 23, a la altura del kilómetro 154, entre Colotlán, Jalisco, y Tlaltenango, Zacatecas. Seis personas viajaban en la camioneta Chevrolet Suburban.