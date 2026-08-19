La senadora del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos, se declaró optimista de poder encabezar en Zacatecas el Comité Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía, en representación de la coalición integrada por el PT, Morena y el Partido Verde Ecologista de México.

En la recta final de esta contienda, diversas mediciones la colocan como la aspirante mejor evaluada, particularmente por el criterio de género contemplado para la definición de quién estará al frente de esta estructura estatal.

Geovanna Bañuelos busca encabezar Comité Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía. (cortesía)

La senadora del Partido del Trabajo, destacó que cuenta con 25 años de trayectoria política, periodo en el que ha construido una carrera basada en el trabajo territorial, la cercanía ciudadana y la defensa de las causas sociales. Su experiencia incluye haber sido diputada local en dos ocasiones, dirigente estatal del Partido del Trabajo, senadora de la República por reelección y dirigente nacional del PT.

Geovanna Bañuelos destaca trabajo territorial en Zacatecas

La senadora del PT, Geovanna Bañuelos resaltó que durante sus recorridos por colonias, barrios y comunidades de los 58 municipios de Zacatecas, su estrategia ha sido mantener un contacto directo con la ciudadanía y escuchar de primera mano sus necesidades y propuestas, sin distinción de sectores, edades o condiciones.

Hoy tenemos que seguir caminando, escuchando y construyendo con la gente. La transformación se defiende en el territorio, cerca de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de nuestros adultos mayores y de todas las comunidades de Zacatecas. Geovana Bañuelos, senadora del PT

La senadora del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos, enfatizó que, ante los tiempos polarizados y confusos que vive México, es fundamental mantener la unidad y actuar con responsabilidad para defender los avances de la Cuarta Transformación y, al mismo tiempo, fortalecer la defensa de la soberanía nacional.

Geovanna Bañuelos busca encabezar Comité Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía. (cortesía)

Afirmó que cualquiera que sea la decisión, continuará trabajando por Zacatecas y por la consolidación de un proyecto político que tenga como prioridad el bienestar de la población, la justicia social y la defensa de los intereses de México.