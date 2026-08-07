La senadora Geovanna Bañuelos propuso incorporar a Zacatecas a la estrategia nacional de liberación de moscas estériles, considerada la principal herramienta para prevenir, controlar y erradicar el gusano barrenador del ganado.

Mediante un punto de acuerdo presentado en el Senado de la República, la legisladora exhortó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), a incluir a Zacatecas en este programa de control sanitario.

Geovanna Bañuelos alerta por aumento de casos de gusano barrenador en Zacatecas

La senadora advirtió que la presencia de la plaga ha crecido de manera acelerada en Zacatecas, al pasar en menos de tres meses de 37 casos distribuidos en 17 municipios a 189 casos en animales.

De ese total, 66 casos permanecen activos y ya tienen presencia en 39 de los 58 municipios del estado. Los municipios de Pinos, Villa de Cos y Concepción del Oro concentran el mayor número de contagios.

En el exhorto también se solicita al Gobierno de Zacatecas, por conducto de la Secretaría del Campo, fortalecer las gestiones ante el Gobierno de México para lograr la incorporación de la entidad a la estrategia nacional.

Además de reforzar la vigilancia epidemiológica, la capacitación de productores, la detección oportuna de casos y la coordinación con organizaciones ganaderas y autoridades municipales.

Asimismo, Geovanna Bañuelos destacó que la emergencia sanitaria también ha comenzado a impactar la salud pública, luego de que durante julio se confirmaran los primeros tres casos de miasis por gusano barrenador en personas en los municipios de Melchor Ocampo, Pinos y Trancoso.

Geovanna Bañuelos pide incluir a Zacatecas en estrategia contra el gusano barrenador. (Cortesía)

Geovanna Bañuelos advierte impacto del gusano barrenador en productores de Zacatecas

La legisladora señaló que la expansión de la plaga representa un riesgo para la actividad pecuaria, el patrimonio de los productores, la comercialización del ganado y la economía de las regiones donde la ganadería constituye una de las principales actividades productivas.

Recordó que México erradicó el gusano barrenador en 1991 mediante una estrategia basada en la vigilancia epidemiológica y la liberación de moscas estériles. Sin embargo, tras la reaparición de la plaga en noviembre de 2024, el Gobierno de México implementó un operativo sanitario que contempla la liberación de más de cuatro mil millones de moscas estériles y una inversión superior a dos mil millones de pesos para contener su propagación.

No obstante, la senadora consideró que el avance del gusano barrenador en Zacatecas amerita una nueva valoración técnica y epidemiológica para incorporar al estado a la estrategia nacional y fortalecer la barrera sanitaria que protege al centro y norte del país.