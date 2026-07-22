La senadora del Partido del Trabajo y aspirante a la coordinación en Defensa de la Transformación y la Soberanía, Geovanna Bañuelos, condenó los hechos violentos registrados el pasado fin de semana en los municipios de Morelos, Pánuco y Saín Alto, donde fueron localizados sin vida un exalcalde de Sombrerete, empresarios y funcionarios públicos.

La legisladora expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y afirmó que los hechos requieren una respuesta inmediata por parte de las autoridades responsables de procurar justicia y garantizar la seguridad.

Lo ocurrido representa un hecho profundamente doloroso para Zacatecas y exige una respuesta inmediata, firme y coordinada de todas las instituciones responsables de procurar justicia y garantizar la seguridad. Ninguna familia debe vivir con miedo y ninguna persona debe ser privada de la vida por la delincuencia. Geovanna Bañuelos, senadora del Partido del Trabajo y aspirante a la coordinación en Defensa de la Transformación y la Soberanía

Senadora exige investigar extorsión y posible colusión de servidores públicos

La senadora del Partido del Trabajo y aspirante a la coordinación en Defensa de la Transformación y la Soberanía, Geovanna Bañuelos, consideró graves las líneas de investigación dadas a conocer por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, relacionadas con posibles actos de extorsión y una eventual colusión de servidores públicos.

Pidió que las investigaciones se desarrollen con profesionalismo, independencia y respeto al debido proceso, sin descartar ninguna línea de investigación, además de sancionar tanto a los autores materiales como a quienes hayan ordenado, facilitado o encubierto los hechos.

Si se acredita que algún servidor público utilizó su cargo para facilitar actividades delictivas, proteger intereses criminales o traicionar la confianza de la ciudadanía, debe responder ante la justicia. No puede haber tolerancia, encubrimiento ni impunidad. Geovanna Bañuelos, senadora del Partido del Trabajo y aspirante a la coordinación en Defensa de la Transformación y la Soberanía

Geovanna Bañuelos respalda estrategia de seguridad federal

La senadora del Partido del Trabajo y aspirante a la coordinación en Defensa de la Transformación y la Soberanía, Geovanna Bañuelos, planteó fortalecer la inteligencia financiera, la investigación criminal, la protección a víctimas y los mecanismos de denuncia para combatir la extorsión.

Asimismo, reconoció el despliegue de 480 elementos de seguridad anunciado por las autoridades y manifestó su respaldo a la estrategia encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La disminución de los índices delictivos alcanzada mediante el trabajo conjunto no significa que podamos bajar la guardia. Cada hecho violento debe ser atendido con toda la capacidad del Estado, porque detrás de las cifras existen personas, familias y comunidades que merecen vivir en paz. Geovanna Bañuelos, senadora del Partido del Trabajo y aspirante a la coordinación en Defensa de la Transformación y la Soberanía

La legisladora reiteró su compromiso con las víctimas y afirmó que los hechos deben investigarse hasta sus últimas consecuencias para garantizar justicia y combatir la impunidad en Zacatecas.