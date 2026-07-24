La senadora Geovanna Bañuelos hizo un llamado a fortalecer el combate a la extorsión y la impunidad, al advertir que este delito representa una de las principales amenazas para la seguridad, la economía, el empleo y la estabilidad social en Zacatecas.

La legisladora señaló que los recientes hechos de violencia registrados en la entidad, particularmente el multihomicidio en el que perdieron la vida empresarios y servidores públicos, evidencian la capacidad de operación de los grupos delictivos cuando existen condiciones de impunidad.

En ese sentido, indicó que diversas líneas de investigación apuntan a una posible relación entre estos hechos y redes de extorsión y control territorial, por lo que pidió que las investigaciones se desarrollen con transparencia, profesionalismo y que se llegue hasta las últimas consecuencias.

La extorsión no sólo arrebata recursos económicos; también destruye proyectos productivos, inhibe la inversión, provoca el cierre de negocios, limita la generación de empleos y obliga a muchas familias a vivir bajo el miedo. Geovanna Bañuelos, Senadora.

Extorsión afecta a los sectores productivos de Zacatecas

Geovanna Bañuelos advirtió que este delito impacta de manera directa a diversos sectores productivos del estado, entre ellos ganaderos, agricultores, comerciantes, empresarios, transportistas, constructores, prestadores de servicios, mineros y pequeños negocios familiares.

Asimismo, alertó sobre el incremento de este delito en la entidad. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2025 se registraron 63 denuncias por extorsión, mientras que entre enero y junio de 2026 ya se contabilizan 214 casos. A ello se suma que alrededor del 97 por ciento de las extorsiones no son denunciadas.

Ante este panorama, exhortó a los gobiernos estatal y municipales a reforzar las acciones de prevención, fortalecer las capacidades de inteligencia, incrementar la presencia institucional en las zonas con mayor incidencia delictiva y mantener una coordinación permanente con los sectores productivos y la sociedad civil.

Geovanna Bañuelos pide reforzar combate a la extorsión en Zacatecas. (cortesía)

Geovanna Bañuelos pide fortalecer investigaciones y fomentar la denuncia ciudadana

La senadora también llamó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas a agilizar las investigaciones, fortalecer la integración de las carpetas, incrementar la judicialización de los casos y generar mecanismos eficaces de protección para incentivar la denuncia ciudadana.

En este contexto, subrayó que es indispensable que la población tenga confianza en que las denuncias serán atendidas, que las investigaciones avanzarán de manera efectiva y que los responsables enfrentarán la justicia, como parte del combate a la impunidad.

Finalmente, Geovanna Bañuelos sostuvo que la estrategia para recuperar la seguridad en Zacatecas debe integrar acciones de prevención, inteligencia, fortalecimiento institucional, coordinación entre autoridades y una procuración de justicia eficaz, al considerar que garantizar la seguridad también significa proteger la economía, el empleo y el derecho de las familias a vivir y trabajar en paz.