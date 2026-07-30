La senadora del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos, afirmó que para construir un Zacatecas más seguro es necesario fortalecer a las corporaciones policiales mediante mejores condiciones laborales, acceso a vivienda digna y atención permanente a la salud mental de sus integrantes.

La legisladora, quien aspira a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía por la coalición integrada por PT, Morena y Partido Verde Ecologista de México, señaló que proteger a quienes garantizan la seguridad pública es fundamental para consolidar instituciones más profesionales y cercanas a la ciudadanía.

Geovanna Bañuelos impulsa iniciativas para fortalecer a policías

Como parte de esta propuesta, Geovanna Bañuelos informó que presentó dos iniciativas para reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La primera plantea incorporar la atención psicológica como parte de la profesionalización policial, con el objetivo de garantizar servicios especializados, permanentes y confidenciales para atender problemas derivados de las condiciones de riesgo que enfrentan los elementos de seguridad.

La segunda iniciativa propone crear el Fondo de Vivienda para el Bienestar de las y los Policías, mediante esquemas de arrendamiento social con opción a compra, créditos preferenciales y subsidios que permitan a los agentes acceder a un patrimonio.

Geovanna Bañuelos plantea atención psicológica para cuerpos de seguridad. (cortesía)

Geovanna Bañuelos destacó que las y los policías enfrentan diariamente situaciones de violencia, presión y altos niveles de estrés, factores que pueden generar padecimientos como ansiedad, depresión, estrés postraumático y síndrome de desgaste ocupacional.

Por ello, consideró indispensable que las instituciones de seguridad cuenten con mecanismos de acompañamiento psicológico que permitan cuidar la salud integral de quienes forman parte de las corporaciones.

“Cuidar a quienes nos cuidan” fortalece la seguridad: Geovanna Bañuelos

En materia de vivienda, señaló que miles de elementos, especialmente de corporaciones municipales, tienen ingresos insuficientes para adquirir una casa, pese a desempeñar una de las profesiones con mayor nivel de riesgo.

Asimismo, recordó que en Zacatecas, durante 2025, alrededor de 350 policías dejaron voluntariamente el servicio, mientras que entre 2022 y 2024 cerca de 30 mil policías estatales y federales renunciaron en todo el país.

La senadora sostuvo que la transformación de Zacatecas y de México requiere corporaciones policiales sólidas, profesionales y con mejores herramientas para cumplir su labor.

Afirmó que garantizar la salud mental, el acceso a una vivienda digna y la capacitación permanente de los elementos permitirá construir instituciones más humanas, resilientes y eficaces.