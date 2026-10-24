En Ciudad de México (CDMX) se registró una balacera en la Calzada Ermita-Iztapalapa que dejó dos muertos, así como un herido; ya se investiga el móvil.

La balacera tuvo lugar cerca del Metro Atlalilco, en la colonia Ampliación Ricardo Flores Magón, por lo que hay una intensa movilización policial en la zona del ataque.

De acuerdo con lo narrado, las tres víctimas fueron agredidas por dos jóvenes, quienes dispararon al menos 10 veces en su contra; los presuntos perpetradores fueron detenidos mientras huían en motocicleta.

Balacera en Calzada Ermita-Iztapalapa deja dos muertos y un herido

Alrededor de las 17:00 horas de este viernes 23 de octubre, se registró una balacera en la Calzada Ermita-Iztapalapa, que de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sería un ataque directo.

La SSC confirmó que dos personas murieron consecuencia de la balacera, presuntamente los objetivos del ataque, sin embargo, una tercera fue trasladada a un hospital de la zona para su atención.

Aunque se desconoce su estado de salud, de acuerdo con los testigos de la balacera, no estaría relacionado con los dos muertos, sino que era un transeúnte.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, ya habrían comenzado las investigaciones, tras la presencia de los peritos.

Las víctimas fueron agredidas abordo de una camioneta y una motocicleta en el sitio, en donde los familiares ya acudieron a colocar veladoras y retirar las pertenencias.

Balacera en Calzada Ermita deja dos muertos; Fiscalía investiga el móvil (Captura de pantalla)

Balacera en Calzada Ermita-Iztapalapa: presuntos agresores fueron detenidos

La SSC confirmó la detención de los dos presuntos perpetradores de la balacera en la Calzada Ermita-Iztapalapa cuando huyeron a bordo de una motocicleta, gracias al seguimiento del C2 Oriente.

De acuerdo con lo señalado, los dos perpetradores fueron detenidos en la calle Coruña, en la colonia Santa Anita, alcaldía Iztacalco, en donde se les aseguró un arma de fuego.

Los dos son hombres de 22 años de edad y ya fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, como también destacó la alcaldía Iztapalapa.