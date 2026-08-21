Duxi Finanzas considera que una vida financiera saludable comienza con la capacidad de tomar decisiones informadas con el dinero disponible. En este contexto, los especialistas comparten algunas recomendaciones para afrontar el regreso a clases con mayor planeación, liquidez y tranquilidad financiera.

Mochilas, uniformes, útiles escolares, calzado, inscripciones y una lista de gastos que parece crecer cada año convierten al regreso a clases en uno de los periodos de mayor presión financiera para las familias mexicanas.

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el gasto por estudiante puede superar los 9 mil 600 pesos. Ante la necesidad de cubrir estos desembolsos en poco tiempo, el 36 por ciento de las personas recurren a un crédito informal o personal, muchas veces sin comparar distintas opciones de financiamiento, de acuerdo con la ENIF. Sin embargo, el financiamiento puede ser una herramienta de planeación para mantener la liquidez del hogar.

Utiliza el crédito para mantener liquidez

La mejor decisión financiera suele tomarse antes de que aparezca la urgencia. Usar el crédito como una estrategia anticipada permite blindar la liquidez y, de esta forma, es posible amortiguar el golpe económico que representa el regreso a clases sin asfixiar el presupuesto mensual.

De esta manera, el capital en efectivo permanece disponible para necesidades esenciales o inmediatas.

Planea antes de solicitar un financiamiento

Durante temporadas de presión económica, como el regreso a clases, es común que las familias recurran al financiamiento. Sin embargo, antes de solicitar un crédito, vale la pena hacer una lista sencilla: qué es indispensable comprar, qué puede esperar, cuánto dinero hay disponible y cuánto puede destinarse cómodamente a pagos durante las siguientes quincenas, porque no todos los gastos escolares tienen que resolverse el mismo día.

El regreso a clases adquiere una relevancia particular para las mujeres. De acuerdo con el INEGI, uno de cada tres hogares mexicanos es encabezado por una mujer, quien además suele asumir la organización de los gastos relacionados con la educación de sus hijos, por lo que comparar precios, priorizar compras y administrar el presupuesto es el primer filtro.

Construye una reputación financiera con cada pago

Si vas a pedir prestado, procura que tu buen comportamiento también deje algo positivo para tu futuro financiero.

Un historial crediticio positivo es un activo de largo plazo, al utilizar esquemas informales, el buen comportamiento de pago se pierde. En cambio, las instituciones formales, como una SOFOM, reportan a las Sociedades de Información Crediticia (Buró de Crédito), lo que permite que cada pago puntual fortalezca las credenciales del usuario y abra las puertas a mejores condiciones de financiamiento en el futuro.

Cada pago puntual cuenta una parte de tu historia financiera. No se trata únicamente de cumplir con una deuda, estar al día en los pagos puede ayudarte a construir un mejor perfil y acceder, con el tiempo, a nuevas opciones de financiamiento en mejores condiciones", señala Fernando Belderrain. Gerente Comercial de Duxi Finanzas

Exige certeza legal y huye de la informalidad

La transparencia y el acompañamiento son tan importantes como el acceso al financiamiento. Antes de contratar un crédito es recomendable verificar que la institución esté regulada, sea transparente con costos, plazos y condiciones de pago, y acompañe la toma de decisiones.

La facilidad para solicitar un crédito desde el celular también hace indispensable aprender a distinguir entre una institución financiera formal y una oferta que solo parece conveniente.

Verificar que la empresa opere legalmente como SOFOM y se encuentre registrada y supervisada por las autoridades correspondientes brinda mayor certeza y seguridad al contratar un financiamiento.

Es posible superar el reto de los 9 mil 600 pesos del regreso a clases de forma inteligente dejando atrás la urgencia. Con planeación, certeza y finanzas con criterio, el financiamiento se convierte en un aliado para blindar la liquidez de las familias mexicanas durante esta temporada escolar.

A través de una aplicación móvil, Duxi Finanzas ofrece créditos personales revolventes de hasta 30 mil pesos, con un proceso completamente digital, pagos quincenales, costos transparentes y líneas de crédito que pueden incrementarse conforme el usuario demuestra un historial positivo de pago.

Su operación se realiza bajo autorización de la CNBV y registro ante la CONDUSEF como SOFOM ENR.