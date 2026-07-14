La octava edición de Open Finance se llevará a cabo los próximos 21 y 22 de julio en la Ciudad de México, donde reunirá a directivos, inversionistas, reguladores y empresas tecnológicas para analizar los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria financiera a nivel global.

El encuentro contará con más de 80 conferencias, paneles y talleres especializados enfocados en temas como innovación financiera, regulación, ciberseguridad e inclusión financiera, considerados estratégicos para el desarrollo del sector.

Open Finance 2050 reunirá a más de 350 especialistas del sector financiero

El cofundador de Open Finance 2050, Mario Hernández, informó que el foro contará con la participación de más de 350 conferencistas, más de 2 mil 600 empresas, alrededor de 400 fintech y una comunidad superior a 25 mil líderes del ecosistema financiero.

Además, destacó que el evento celebra su octava edición consecutiva consolidándose como uno de los encuentros más importantes de la región para la discusión sobre el futuro de los servicios financieros digitales.

Empresas destacan retos en innovación e inclusión financiera

El representante de Kubo Financiero, Gerardo Piña, señaló que el crecimiento de la industria requiere modelos sostenibles y estrategias enfocadas en la rentabilidad, además de fortalecer el ahorro formal mediante herramientas digitales accesibles.

Por su parte, el CEO de Revolut México, Juan Guerra, afirmó que México se ha convertido en un mercado estratégico para la empresa y destacó que la plataforma ya superó los 500 mil clientes desde el inicio de sus operaciones en el país.

Asimismo, el Country Manager de PayJoy México, Nicolás Schiaffino, informó que la compañía ha otorgado más de 10 millones de créditos para dispositivos móviles, facilitando que miles de personas accedan por primera vez a un historial crediticio formal.

Foro incluirá exhibiciones, premios y encuentros con inversionistas

La edición 2026 de Open Finance 2050 contará con una zona de exhibición integrada por más de 30 empresas, además de iniciativas como VC Pitch, los GOFA Awards 2026 y la participación de más de 150 speakers internacionales.

Representantes del sector, como Luis Márquez, de ISA Capital, y la cofundadora y CEO de Finvero, Erika Quezada, coincidieron en que la colaboración entre instituciones financieras, empresas tecnológicas, inversionistas y autoridades resulta clave para impulsar la innovación financiera y ampliar el acceso a los servicios financieros en México y América Latina.