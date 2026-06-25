Los equipos campeones del Mundial Social del IMSS cumplieron uno de los premios más especiales de la competencia al asistir a un encuentro de la Copa del Mundo 2026, luego del anuncio realizado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la inauguración del torneo.

Las y los ganadores viajaron desde distintos estados del país hasta Monterrey para presenciar el partido entre Japón y Túnez, donde disfrutaron de la emoción mundialista como reconocimiento a su esfuerzo, disciplina y talento deportivo.

🎉⚽ Hoy es el cumpleaños de la presidenta @Claudiashein, pero el regalo fue de ella para nuestras campeonas y campeones de los Mundialitos @Tu_IMSS de Futsal Femenil, Fútbol Sin Correr y Fútbol IMSS T-21. 💚



🏆 Les cumplió un sueño que nunca olvidarán: asistir a un partido de… pic.twitter.com/LyAgiG5SCa — Zoé Robledo (@zoerobledo) June 24, 2026

Campeones del Mundial Social del IMSS representan la inclusión

Entre los asistentes se encontraron las campeonas de futsal femenil, los ganadores de la categoría T21, integrada por jóvenes con síndrome de Down, así como el equipo campeón de Fútbol sin correr, disciplina dirigida a personas adultas mayores.

Cada uno de los equipos obtuvo este reconocimiento tras coronarse en el Mundial Social del IMSS, un torneo que promueve la inclusión, la actividad física y la participación de distintos sectores de la población.

Esta es una demostración de que pueden ser las protagonistas de la siguiente gran historia del fútbol mexicano. Zoé Robledo, director general del IMSS

Viajan a Monterrey para disfrutar la Copa del Mundo 2026

El recorrido de las y los deportistas quedó marcado por la emoción desde su salida de sus estados de origen hasta su llegada a Monterrey, donde vivieron de cerca el ambiente de la máxima fiesta del fútbol.

El trabajo duro da frutos, que el trabajo que tuvimos tanto en conjunto como individual llegó gracias a nuestro esfuerzo y a nuestra disciplina. Clara Marisol, campeona del torneo Futsal

La experiencia incluyó la asistencia al encuentro entre Japón y Túnez, permitiendo que los campeones disfrutaran de un premio que reconoce su dedicación dentro del deporte y fomenta valores como el trabajo en equipo, la perseverancia y la inclusión.

Con esta iniciativa, el IMSS impulsa el deporte como una herramienta para fortalecer la salud, la convivencia y la igualdad de oportunidades para todas y todos.