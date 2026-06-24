Humberto Padgett preocupó a sus seguidores tras revelar el avance de su cáncer, al explicar que su enfermedad es incurable y que podría vivir máximo dos años.

El periodista dijo en un video que los estudios médicos arrojaron actividad cancerígena en el cuello, cerca de la manzana de Adán, así como nódulos en el pulmón izquierdo.

Lo que los médicos me han dicho hoy es de que mi enfermedad es incurable, es incurable y el pronóstico de vida a un año es del 50%; a dos años, me explican que dependiendo de la bibliografía médica que revisen, se reduce al 24% Humberto Padgett

Humberto Padgett también indicó que el cáncer ha migrado hacia la pleura, lo que demuestra la alta malignidad y resistencia del padecimiento a pesar de haber recibido 33 sesiones de radiación, cirugía y ciclos de quimioterapia.

“Malas noticias”; Humberto Padgett revela que le queda máximo dos años de vida

En entrevista con Radio Fórmula, Humberto Padgett reveló que los médicos le dieron un pronóstico estadístico de vida de un 50% a un año que se reduce significativamente al 14% a los dos años.

Han encontrado que el cáncer ha rebrotado en la lengua, en el borde lateral izquierdo hasta el fondo, que es el sitio primordial en el que apareció Humberto Padgett

Sin embargo, se dijo dispuesto a recibir un tratamiento relativamente novedoso que promete mejorar la calidad de vida, reducir el dolor y prolongar un poco más su vida.

Agregó que por ahora buscará seguir adelante “porque me gusta vivir y voy a tratar de llevar hacia adelante, lo más que se pueda mi vida, con la mejor calidad posible y porque voy a luchar“, dijo.

Humberto Padgett es hospitalizado por cuarta vez y recibe cuidados paliativos (Tomada de video)

Grupo Fórmula podría recontratar a Humberto Padgett

Humberto Padgett también externó su deseo de seguir trabajando a pesar de su pronóstico, adelantando que si no encuentra un espacio, trabajará desde su casa, en un canal de YouTube, buscando patrocinios.

Será un viaje informativo, será un viaje íntimo, será un viaje periodístico que haremos juntos. Nos los vamos a echar bien con ganas y asumiendo que mientras el corazón lata, este reportero da lata Humberto Padgett

Finalmente, el periodista de Radio Fórmula, Ciro Gómez Leyva, le reiteró su cariño, gratitud, abriendo la posibilidad de reintegrarse a trabajar desde su casa si así lo desea y su salud se lo permite. “Sería un lujo”, dijo.