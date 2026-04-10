Durante la Conferencia del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que Guerrero presenta el 70% de avance en la construcción de 10 canchas de fútbol en la entidad como parte del Mundial Social.

Esta estrategia forma parte de las acciones a nivel nacional para fortalecer el tejido social a través del deporte, rumbo al Mundial de 2026.

Guerrero se suma al Mundial Social con canchas, murales y proyectos turísticos

Rosa Icela destacó que Guerrero también se ha comprometido a realizar 100 murales, de los cuales se tiene el 14% de avance. Mientras que la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, explicó que la meta nacional es construir mil 200 canchas en 500 municipios, con el objetivo de impulsar espacios dignos y seguros para fomentar la actividad física.

Mundial Social impulsa infraestructura deportiva en Guerrero (cortesía)

Por su parte, el director de la CONADE, Rommel Pacheco, aseguró que más de un millón de estudiantes participarán en el Mundial Social para consolidar una estrategia que busca impactar de manera positiva en las comunidades a través del deporte.

Finalmente, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, celebró la implementación del Marinabus Acapulco I, proyecto que fortalecerá la movilidad turística en el estado y conectará al Puerto de Acapulco con zonas estratégicas como Zócalo y Puerto Marqués.

Mundial Social impulsa infraestructura deportiva en Guerrero (cortesía)

Con estas estrategias, Guerrero, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, reafirma su compromiso de impulsar acciones que reactiven la economía en el puerto y que consoliden a Acapulco como un destino turístico estratégico y competitivo en el marco del Mundial 2026.