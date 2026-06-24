Aeropuerto Internacional de Miami se inspira en bromas sobre posibles apariciones alienígenas y activa restricción por “actividad aérea inusual”.

“La FAA acaba de emitir una restricción oficial del espacio aéreo para el partido de esta noche entre Escocia y Brasil debido a informes de actividad aérea inusual en la región” Aeropuerto Internacional de Miami

El miércoles 14 de junio, el Aeropuerto de Miami compartió un mensaje en redes sociales para “restringir el espacio aéreo” durante el partido de Escocia vs Brasil.

Aeropuerto de Miami activa restricción por “actividad aérea inusual”

El Aeropuerto de Miami bromeó con sus seguidores y aseguró que la Administración Federal de Aviación había determinado restringir el espacio oficial durante el partido de Escocia vs Brasil.

La información estuvo acompañada por una imagen del aeropuerto con la imagen de una nave extraterrestre.

Este mensaje surgió tras las bromas virales en redes sociales, luego de que una vidente brasileña aseguró que durante este partido habría apariciones extraterrestres en el Hard Rock Stadium.

Aeropuerto de Miami hace broma sobre la llegada de extraterrestres (X/@iflymia)

Como era de esperarse, usuarios de redes sociales aprovecharon estas declaraciones para hacer memes y videos con IA de extraterrestres aterrizando en el partido de Brasil vs Escocia.

El Aeropuerto Internacional de Miami se quiso unir a las burlas y compartió este mensaje, asegurando que cerrarían el espacio aéreo para que los extraterrestres puedan aterrizar en el estadio donde se jugara este partido.

Usuarios de X se toma con gracia la broma del Aeropuerto de Miami

Miami será la sede del partido de Escocia vs Brasil y tras las predicciones de la llegada de extraterrestres, quisieron tomar con humor la situación.

Seguidores de la cuenta de X del Aeropuerto de Miami se unieron a las burlas y comenzaron a compartir videos de cómo sería el arribo de extraterrestres al Hard Rock Stadium.

En uno de los videos se ve cómo llega una nave extraterrestre al estadio y abduce a uno de los jugadores.

Incluso hubo usuarios que dudaron que la cuenta oficial del Aeropuerto de Miami se haya prestado para hacer esta broma y sospecharon que fuera una cuenta fake.