El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) formalizó 22 mil 173 créditos por 24 mil 821 millones de pesos al cierre del tercer trimestre de 2026, lo que representó un incremento de 10.72 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia del ISSSTE, la vocal ejecutiva del Fovissste, Jabnely Maldonado Meza, informó sobre los resultados financieros del organismo, los programas de apoyo a personas acreditadas y las metas de vivienda para los próximos años.

Fovissste reporta solidez financiera y créditos accesibles

En el marco de los resultados de Fovissste créditos hipotecarios 2026, la vocal ejecutiva del Fovissste destacó que entre enero y septiembre el Fondo registró un superávit operativo de 13 mil 928 millones de pesos y un Índice de Fortaleza Patrimonial de 20.4 por ciento, por encima del mínimo de 8.5 por ciento exigido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El índice de morosidad se ubicó en 9.5 por ciento al cierre de septiembre.

La vocal ejecutiva subrayó que el crédito del Fovissste continúa como una de las opciones más accesibles del país, con un monto promedio ejercido de 1 millón 162 mil pesos y una tasa de interés promedio de 4.1 por ciento en el esquema tradicional.

En contraste, la tasa fija promedio del mercado inmobiliario se ubicó en 11.31 por ciento, de acuerdo con datos correspondientes a agosto de 2026.

Fovissste formaliza más de 22 mil créditos hipotecarios (cortes)

Programa de Justicia Social beneficia a más de 324 mil personas

Desde 2025, mediante el Programa de Vivienda para el Bienestar del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Programa de Justicia Social Fovissste ha beneficiado a 324 mil 256 personas acreditadas mediante liquidaciones, condonación de intereses, quitas y disminuciones de saldo. Esta cifra representa un avance de 81 por ciento respecto de la meta de 400 mil familias.

Además, el organismo impulsa la reestructura de UMA a pesos, mediante un programa que busca beneficiar a más de 76 mil personas con un pago fijo en pesos y una tasa de interés fija de 9 por ciento.

Fovissste prevé construir 100 mil viviendas para 2030

Tras su adhesión al Programa de Vivienda para el Bienestar, el Fondo estableció como meta la construcción de 100 mil viviendas para 2030, con un presupuesto base de 60 mil millones de pesos.

Actualmente, están en marcha proyectos en Puebla, Hidalgo y Campeche, que contemplan 992 viviendas, entre ellos el conjunto habitacional Carmen Serdán, en Puebla.

El programa está dirigido a personas trabajadoras de menores ingresos. Quienes perciban de uno a dos salarios mínimos podrán acceder a una vivienda de 627 mil pesos, con tasas de interés diferenciadas de 3.6 a 8.5 por ciento según sus ingresos, un descuento de 30 por ciento del sueldo y un plazo de hasta 30 años.

Para 2027, el organismo prevé otorgar 48 mil créditos hipotecarios Fovissste 2027 y 13 mil acciones de vivienda, con un presupuesto de 39 mil 816 millones de pesos. El Fondo reiteró que todos sus trámites son gratuitos y que no cuenta con intermediarios.