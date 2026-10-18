Claudia Sheinbaum encabezó en Yucatán la entrega de 658 Constancias de Finiquito a beneficiarios del Programa de Vivienda para el Bienestar, una acción orientada a brindar certeza patrimonial a familias que enfrentaban créditos difíciles de liquidar.

“No saben lo hermoso que es dar, y nosotros somos un gobierno que damos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En el evento destacó la participación de Jabnely Maldonado Meza, vocal ejecutiva del FOVISSSTE, quien subrayó los avances en la regularización de créditos y confirmó nuevos proyectos de vivienda social para Yucatán.

La estrategia forma parte de los esfuerzos federales para ampliar el acceso a soluciones habitacionales dignas y sostenibles.

FOVISSSTE liquida 658 créditos impagables en Yucatán: así fue la entrega (Cortesía)

Justicia social y reestructuración de créditos FOVISSSTE

En el marco del evento realizado en el municipio de Umán, las autoridades otorgaron las liquidaciones de crédito como parte de los compromisos de justicia social del gobierno federal en la entidad.

Durante el acto, Claudia Sheinbaum destacó el impacto social que representa la reestructuración de pasivos para las familias acreditadas.

FOVISSSTE liquida 658 créditos impagables en Yucatán: así fue la entrega (Cortesía)

Sheinbaum Pardo detalló que las acciones del Programa de Vivienda para el Bienestar han permitido reestructurar más de cinco millones de créditos de acreditados del FOVISSSTE e Infonavit.

Asimismo, señaló que la meta al finalizar su administración es alcanzar a un total de 12 millones de familias mexicanas respaldadas mediante quitas, condonaciones, reestructuraciones o escrituras.

“Nuestra mayor satisfacción es cumplir los sueños de la gente” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Construcción de nueva vivienda social en Yucatán

Al finalizar la ceremonia, la vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, sostuvo un encuentro con las personas beneficiadas.

Durante el diálogo, Jabnely Maldonado confirmó que el FOVISSSTE retomará la edificación de vivienda social en Yucatán.

La meta inicial establecida para Yucatán contempla la construcción de 2,770 viviendas que cumplirán con los estándares y criterios de vivienda adecuada.