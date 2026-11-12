El Fovissste publicó dos programas para beneficiar a sus personas acreditadas mediante descuentos por pago anticipado y alternativas para regularizar financiamientos con adeudos vencidos.

Los acuerdos, aprobados por la Junta Directiva del ISSSTE, aparecieron este 11 de noviembre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establecen el Programa de Liquidación Anticipada con Descuento y el Programa de Reestructura para Créditos Deteriorados.

¿En qué consiste el programa de descuentos de Fovissste?

El Programa de Liquidación Anticipada con Descuento contempla reducciones de 5,10 y 15 por ciento sobre el saldo insoluto del crédito, para quienes cumplan los criterios de elegibilidad y realicen el pago total en el plazo establecido.

Los porcentajes dependen de la antigüedad y la situación laboral de la persona acreditada, así como de las condiciones del financiamiento. Los descuentos del 5 y del 10 por ciento tienen carácter permanente; el del 15 por ciento aplica de octubre a enero de cada año.

Fovissste anuncia descuentos (cortesía)

¿Cómo funciona la reestructura de créditos deteriorados?

Por otra parte, el Programa de Reestructura para Créditos Deteriorados establece alternativas para personas con financiamientos vigentes que cumplan los requisitos de antigüedad, situación laboral y adeudo vencido.

Entre sus beneficios están la suspensión de la actualización de la UMA, la conversión del crédito a pesos con pago fijo, una tasa de interés fija de 9 por ciento, el mantenimiento del plazo contractual y una quita para los casos que la requieran.

Para acceder, también se debe actualizar la información de contacto y realizar un pago inicial, que se efectúa directamente a su número de crédito y el monto depende del grupo asignado.

Grupo 1: $17,000 (diecisiete mil pesos 00/100 M.N.)

Grupo 2: $24,000 (veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.)

Grupo 3: $113,000 (ciento trece mil pesos 00/100 M.N.)

Ambos acuerdos establecen mecanismos para atender distintas condiciones crediticias y facilitar a las personas trabajadoras al servicio del Estado el cumplimiento de sus obligaciones de vivienda.