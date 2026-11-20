El Gobierno de la CDMX solicita aplicar medidas en La Granja VIP que garanticen el bienestar de sus animales ante presunto actos de maltrato.

El 18 de noviembre, la Agencia de Atención Animal de la CDMX compartió un oficio enviado a la producción de La Granja VIP para que se respeten los derechos de los animales y se revise su estado de salud.

Gobierno de la CDMX lanza advertencia a La Granja VIP por maltrato animal

Ana Jocelyn Villagrán Villasana, titular de la Agencia de Atención Animal, solicitó a La Granja VIP atienda las denuncias de usuarios y organizaciones de animalistas sobre presunto maltrato animal.

La institución menciona que La Granja VIP está incumpliendo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Protección y Bienestar Animal de la CDMX.

Agencia de Atención Animal de la CDMX lanza advertencia a La Granja VIP (X/@AgatanCdmx)

Dicho artículo dispone que toda exhibición o espectáculo público, así como filmación de películas y programas de televisión donde participen animales, debe garantizar un trato digno y respetuoso.

Por lo que La Granja VIP debe cumplir con las siguientes medidas de protección al trabajar con animales durante 24/7:

Garantizar el trato digno y respetuoso de los animales durante todo el tiempo de grabación del programa 24/7

Permitir la presencia de autoridades que supervisen el bienestar de los animales dentro de La Granja VIP

La Agencia de Atención Animal de la CDMX denuncia que La Gran VIP no cuenta con personal capacitado en materia de derechos de los animales y bienestar animal.

Los habitantes que cuidan de los animales no cuentan con la capacitación necesaria para el manejo y protección de los animales.

La institución reitera que los animales son sujetos de derecho en la CDMX, por lo que su maltrato está prohibido en la Constitución de la CDMX.

Agencia de Atención Animal de la CDMX lanza peticiones a La Granja VIP

La institución aclara que el maltrato animal no solo se da por conductas de acción, sino por omisión, como dejar de alimentar, dejar de proporcionar un trato digno entre otras circunstancias.

Por lo que La Granja VIP deberá cumplir con las siguientes medidas para garantizar el cuidado de sus animales:

Cesen de forma inmediata actividades prácticas o acciones que provoquen dolor, sufrimiento o tortura en La Granja VIP

Se permita el acceso a personal de la Agencia de Atención Animal de la CDMX a las instalaciones de La Granja VIP, para dar capacitación

Permitir el ingreso a persona médico veterinario que haga constatar es el estado de salud y bienestar de los animales

Retirar el contacto con los animales al participante que incurra en actos de maltrato