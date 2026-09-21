El FOVISSSTE reforzó su campaña nacional de actualización de datos con el objetivo de mantener un contacto directo con las personas acreditadas y garantizar que conozcan todos los beneficios asociados a sus créditos hipotecarios.

Lanzamos la campaña de actualización de datos, algo que no se había hecho antes en FOVISSSTE. Fue una de las primeras acciones de mi gestión y ha dado muy buenos resultados. Ahora podemos comunicarnos directamente con los derechohabientes y enviarles recordatorios, por ejemplo, cuando tienen un adeudo vencido de 500 pesos. Así pueden resolver fácilmente pequeñas deudas pendientes. Jabnely Maldonado Meza, vocal ejecutiva del FOVISSSTE

La estrategia busca mejorar la comunicación sobre apoyos, seguros, descuentos y programas de regularización disponibles para la derechohabiencia.

Además, la actualización de datos en FOVISSSTE permitirá detectar adeudos menores, corregir posibles incidencias en los pagos y facilitar el acceso a medidas de alivio financiero contempladas dentro del Programa de Justicia Social.

Actualiza tus datos en FOVISSSTE en menos de dos minutos

La vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, destacó que la campaña nacional de actualización de datos busca garantizar que las y los trabajadores al servicio del Estado conozcan todos los derechos, seguros y apoyos integrados en su crédito hipotecario.

El trámite de actualización es rápido y sencillo: puede realizarse en el sitio web fovissste.gob.mx en menos de dos minutos con la CURP a la mano, o comunicándose al centro de contacto por llamada o WhatsApp al número 800 368 4783.

Contar con información de contacto vigente permite a FOVISSSTE notificar oportunamente sobre los beneficios disponibles, emitir alertas ante pequeños adeudos vencidos de fácil solución —como montos de 500 pesos— y detectar si las dependencias están reteniendo pagos inferiores a los correspondientes.

Nuestra campaña de actualización de datos es fundamental para que las personas conozcan todos los beneficios que tienen. Pueden actualizar sus datos en menos de dos minutos en FOVISSSTE, con su CURP a la mano, o comunicarse con nuestro centro de contacto por WhatsApp al 800 368 4783. Jabnely Maldonado Meza, vocal ejecutiva del FOVISSSTE

Beneficios de actualizar tus datos en FOVISSSTE

La campaña nacional de actualización de datos de FOVISSSTE fortalece un gabinete de monitoreo que acompaña de forma periódica el estado de la cartera y facilita la aplicación del Programa de Justicia Social, el cual atiende a 400,000 familias.

A través de una simplificación administrativa, el 80% de los apoyos se aplican de manera directa en el sistema sin necesidad de trámites presenciales ni entrega de expedientes.

Entre los beneficios destacan la reestructura histórica de créditos de UMA a pesos y las liquidaciones automáticas para adultos mayores de 80 años, deudas con más de 30 años de antigüedad o saldos restantes iguales o menores al 10%.

Asimismo, el programa elimina los intereses excesivos acumulados a jubilados durante su trámite de pensión y ajusta su pago para que no supere el 30% de sus ingresos.

Identificamos casos de personas que destinaban más del 30% de su pensión al pago de su crédito y que acumulaban adeudos vencidos de más de seis meses debido al periodo en que dejaron de recibir descuentos mientras realizaban su trámite de pensión. Además, se les habían generado intereses por ese tiempo. Jabnely Maldonado Meza, vocal ejecutiva del FOVISSSTE

Quienes salieron del sector público pueden acceder a descuentos de entre el 34% y casi el 90%, mientras que los acreditados al corriente obtienen incentivos de liquidación anticipada con quitas del 5%, 10% y 15%.

Mantener la información actualizada en FOVISSSTE es la vía más rápida para proteger el patrimonio y asegurar la tranquilidad familiar.