A casi un año del del hallazgo de 390 cuerpos en el Crematorio Plenitud, la Fiscalía de Chihuahua solicita muestras de ADN para identificar 144 restos que aún permanecen sin ser reconocidos.

Se solicitan muestras genéticas a familias que contrataron servicios de cremación entre 2022 y 2025 en ocho funerarias de Ciudad Juárez.

Fiscalía de Chihuahua pide muestras de ADN para identificar 144 restos del Crematorio Plenitud

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua emitió un llamado urgente a las familias que contrataron servicios en el Crematorio Plenitud.

Esto con el objetivo de recolectar muestras de ADN que faciliten la identificación de los 144 restos humanos pendientes de reconocimiento forense.

Ciudad Juárez crematorio Plenitud (Cuartoscuro )

Tras el hallazgo de cientos de cuerpos en condiciones irregulares en Ciudad Juárez, las autoridades han logrado identificar a más de 240 personas.

Para que las familias afectadas por el caso del Crematorio Plenitud puedan colaborar, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha establecido una serie de requisitos:

Periodo de servicio: Haber contratado servicios de cremación entre marzo de 2022 y junio de 2025. Funerarias vinculadas: El servicio debió realizarse a través de alguna de estas empresas: Monte de los Olivos, Del Carmen, Protecto Deco, Luz Divina, Milagros, Latinoamericana, Camino al Cielo o Paraíso. Parentesco biológico directo: Es indispensable contar con un vínculo de sangre directo con la persona fallecida para la toma de muestras genéticas.

Las autoridades establecieron un esquema de prioridades para maximizar las posibilidades de identificación:

Ambos padres de la persona fallecida (combinación ideal).

Si falta un padre: Un padre o madre más un hijo o hija.

Si no hay padres: Dos hijos o hijas.

Al menos un hijo o hija más un hermano o hermana.

Un hijo o hija y la madre de este (para realizar una prueba de paternidad por coincidencia).

Dos hermanos biológicos que sean hijos de los mismos padres.

Pasos a realizar para proporcionar muestras de ADN e identificar los 144 restos del Crematorio Plenitud

Para realizar el proceso para la recolección de muestra de ADN, los familiares deben seguir este procedimiento:

Agendar una cita: Se recomienda comunicarse previamente al teléfono 614-467-2650. Este número también recibe mensajes de WhatsApp en un horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.. Llenar un formulario: Antes de acudir a la cita, los interesados deben completar un formulario proporcionado por la dependencia. Acudir al laboratorio: La toma de muestras se realiza en el Laboratorio de Genética de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. El horario de atención es de 8:00 a.m. a 8:00 p.m..

Cabe recordar que el caso salió a la luz el 26 de junio de 2025, cuando una denuncia ciudadana alertó sobre un cuerpo dentro de un vehículo en la colonia Granjas Polo Gamboa.

Al inspeccionar el predio vinculado al crematorio, las autoridades localizaron 386 cuerpos apilados en condiciones deplorables.

El esquema operaba mediante la subcontratación de servicios por parte de al menos ocho funerarias locales.

Se confirmó que a muchos deudos se les entregaron urnas con cenizas que no correspondían a sus seres queridos.

El caso ha generado una gran indignación pública debido a la entrega de cenizas falsas y la posterior liberación judicial del propietario del establecimiento.

Actualmente, la fiscalía mantiene abiertas más de 150 denuncias por fraude mientras intenta dar respuesta a las familias afectadas por estas negligencias.