Este martes 21 de octubre, elementos policíacos de Ciudad Juárez detuvieron a Nancy Ivette, dueña de la Funeraria del Carmen vinculada al crematorio clandestino ubicado en el estado de Chihuahua.

La detención de Nancy Ivette tuvo lugar sobre avenida 16 de septiembre y Ramón Corona, de la colonia Centro de Ciudad Juárez.

La dueña de la funeraria tenía dos órdenes de aprehensión en su contra.

Sin embargo, obtuvo el amparo de un juez para evitar su detención, la cual fue posible por una tercera causa penal.

Crematorio de Ciudad Juárez (Luis Torres / EFE)

Esto ocurre luego de que se localizaron cuatro cuerpos en la funeraria, que dejó de operar el 10 de octubre de 2024.

Uno de los cadáveres estaba dentro de la funeraria, mientras que el resto fueron hallados en una bodega cercana.

En relación a este suceso, la imputada fue puesta a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos bajo la causa penal 5189/2025.

En próximas horas, será presentada ante el Ministerio Público, donde tendrá su primera audiencia.

Detienen a Nancy Ivette 'N', dueña de la Funeraria del Carmen (@AztecaNoticias / Red Social X)

¿De qué se le acusa a Nancy Ivette, dueña de funeraria vinculada al crematorio de Ciudad Juárez?

Nancy Ivette enfrentará un segundo proceso penal por ocultamiento de cadáveres.

Carpeta de investigación que aborda los hechos ocurridos el pasado 9 de mayo de este 2025.

En la documentación se establece Nancy Ivette recibió dinero a cambio de un servicio funerario y cremación de una persona de género masculino.

Servicio que no se cumplió y que hasta la fecha es desconocido el paradero del cadáver.

Esto complementa la investigación que comenzó el pasado mes de julio tras el hallazgo del Crematorio Plenitud, ligado a la Funeraria del Carmen.

Se descubrió que personal entregaba cenizas falsas o restos de animales a sus familiares, a la par de que 386 embalsamados fueron hallados en carrozas y bodegas.