Tras no presentarse a una audiencia judicial, José Luis Arellano Cuarón, propietario del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, Chihuahua fue declarado prófugo de la justicia.

José Luis Arellano Cuarón enfrenta cargos por el hallazgo de 390 cuerpos sin cremar y acumulados de forma insalubre y la entrega de cenizas falsas a los deudos.

José Luis Arellano Cuarón, propietario del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, es declarado prófugo de la justicia

Tras no presentarse a una audiencia judicial programada para el jueves 21 de mayo, José Luis Arellano Cuarón, propietario del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, fue declarado prófugo de la justicia.

Fiscalía General del Estado de Chihuahua combate liberación de dueño de crematorio (Cortesía)

En esta audiencia se revisaría las medidas cautelares impuestas y el Ministerio Público intentaría reactivar la causa penal en su contra.

A pesar de que sus abogados reconocieron que fue notificado legalmente, Arellano Cuarón no compareció.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que solicitará una nueva orden de aprehensión en contra de José Luis Arellano Cuarón por los delitos de inhumación, exhumación y conservación indebida de cuerpos.

Colectivos de familiares de las víctimas exigen que se ofrezca una recompensa a fin de incentivar la búsqueda de Arellano Cuarón.

Además solicitan a las autoridades vincular a proceso penal a la esposa y madre del ahora prófugo de la justicia, pues ellas son copropietarias del negocio.

También piden investigar a funcionarios de Salud estatal, Coespris y Registro Civil por presuntas omisiones que permitieron la acumulación de cientos de cuerpos en el crematorio.

Esto es lo que se sabe sobre José Luis Arellano Cuarón, dueño del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez

José Luis Arellano Cuarón, propietario del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, es investigado por los delitos de inhumación, exhumación y conservación indebida de cadáveres.

Esto tras el hallazgo en junio del 2025 de 390 cuerpos apilados, sin incinerar y en avanzado estado de descomposición en su establecimiento, mientras presuntamente se entregaban cenizas falsas a los familiares.

José Luis Arellano Cuarón había sido vinculado a proceso y permaneció en prisión preventiva desde junio de 2025, pero recuperó su libertad el 13 de febrero de 2026 tras obtener un amparo.

Colectivos de familiares de las víctimas sospechan que el empresario huyó a El Paso, Texas, desde el mismo mes de febrero en que salió de prisión.