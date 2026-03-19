De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, Aguascalientes mantiene un ritmo constante de crecimiento con la generación de 30 nuevas oportunidades de trabajo cada día. En lo que va de 2026, la entidad ya suma más de 3 mil fuentes laborales creadas.

Desde el inicio de la actual administración, se han generado un total de 31 mil 700 nuevos empleos. Este dinamismo económico no solo se refleja en las cifras de contratación, sino que se traduce directamente en una mejora sustancial en las condiciones de vida de las familias.

Aguascalientes registra mínimos históricos en desempleo y pobreza laboral

Este impulso ha permitido que la pobreza laboral disminuya drásticamente, pasando del 40% al 28.7%. Este indicador confirma que hoy más personas pueden cubrir sus necesidades básicas con su ingreso, brindando mayor tranquilidad y estabilidad económica a miles de hogares aguascalentenses.

Asimismo, la tasa de desocupación se ubica en un 2.7%, una de las más bajas en la historia del estado. Estos datos del INEGI validan que el acceso al empleo es una realidad creciente, posicionando a la entidad como un referente de competitividad en la región.

Un dato sobresaliente es que el estado ocupa el primer lugar nacional en incremento salarial, con un crecimiento anual del 10.5%. Esta cifra se sitúa tres veces por encima del promedio nacional, el cual se registra en apenas un 3.3%.

Este aumento significativo en las percepciones económicas garantiza que el esfuerzo de las y los trabajadores rinda más. Con salarios competitivos y una desocupación mínima, Aguascalientes se reafirma como uno de los estados con mejor calidad de vida y estabilidad laboral en el país.